Glas Amerike: Vučić u privatnoj posjeti u Njujorku

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u privatnoj posjeti Njujorku sa ćerkom, nezvanično saznaje Glas Amerike. Diplomatska misija Srbije u Njujorku nema veze s Vučićevom posjetom SAD niti je u kontaktu s njim tim povodom, objavljeno je na portalu Glasa Amerike.

Vučić je potvrdio na Tviteru da je u SAD, a to putovanje nije bilo najavljeno.

Premijerka Srbije Ana Brnabić odbila da odgovori da li je upoznata sa spoljnopolitičkim aktivnostima predsednika. Vuk Jeremić ostaje pri tvrdnjama o tajnom susretu sa Tačijem, prenosi N1.

To da je Vučić u SAD, javnosti je otkrio lider Narodne stranke Vuk Jeremić, koji tvrdi da je posjeta trebalo da ostane tajna. Vućićeve stranačke kolege potvrdile su da je predsjednik u Njujorku, a ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i Brnabić ne otkrivaju da li su upoznati sa eventualnim spoljnopolitičkim aktivnostima predsjednika Srbije.

Svoje diplomatske aktivnosti i sastanke po svijetu Vučić najčešće objavljuje. Da je, pak, želio da poslednja putovanja ostanu tajna uvjeren je Vuk Jeremić, predsjednik Narodne stranke.

"Moja saznanja je da se večera u prošli utorak u Parizu desila između njega i Hašima Tačija, moje saznanje je takođe, ali to sad već zna cijela Srbija, da se on nalazi u Njujorku i da ta posjeta nije baš do kraja transparentna, to jest da je obavijena velom tajne", kaže Jeremić.

Zašto je, pita se Jeremić, Vučić tražio da u Njujork ide bez obezbjeđenja i da li je let tog dana kasnio zbog njegove konferencije?.

"Ja vas molim, pošto idem u daleki svijet, da samo mali broj pitanja postavite, pa da mogu da idem", rekao je Vučić na konferenciji za novinare u subotu.

Jeremić tvrdi da je činjenica da je Vučić "u jednom od najskupljih i najpoznatijih njujorških restorana" večerao u isto vrijeme kada i američki milijarder Džordž Soroš.

"Postavljam pitanje da li je to slučajnost ili je možda sastanak između Vučića i Soroša donio neke novosti o kojima ja u ovom trenutku nemam informacije", kaže Jeremić.

Odgovor Jeremiću lično stigao je brzo sa Vučićevog Tviter naloga.

"Vuk Jeremić je sve u pravu. Trebalo je da imam večeru u njujorškom restoranu sa porodicom Soroš, ali su mi i oni otkazali, jer su vidjeli da mi je Angela Merkel otkazala susret u Berlinu. Nažalost, nisam imao priliku da se sastanem ni sa kim iz porodice Soroš", napisao je Vučić.

Вук Јеремић је све у праву. Требало је да имам вечеру у њујоршком ресторану са породицом Сорош, али су ми и они отказали, јер су видели да ми је Ангела Меркел отказала сусрет у Берлину.

Нажалост, нисам имао прилику да се састанем ни са ким из породице Сорош. — Александар Вучић (@avucic) March 18, 2018

Šta o putovanju zna srpski šef diplomatije N1 nije saznao, jer im Dačić nije odgovarao na poruke. Ali jeste predsjednica Vlade Srbije.

"Znam da Vuk Jeremić ništa ne zna, kao što je znao da Angela Merkel neće da primi predsjednika Vučića, o svemu ostalom, ja nisam portparol predsjednika Vučića, tako da mislim da treba da se obratite kabinetu predsjednika. Znam da svima odgovaraju na pitanja, a koliko znam Suzanu Vasiljević, znam da je lako dostupna, tako da nema potrebe da ja budem portparol kabineta", poručila je premijerka.

Vučićeva savjetnica za medije, međutim, na pozive i poruke nije odgovarala, a o putovanju se oglasio jedino potpredsjednik SNS-a Milenko Jovanov saopštenjem da će Vučić obavijestiti građane o svojim aktivnostima odmah po povratku iz Njujorka i Brisela.

