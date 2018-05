Godina istrage Roberta Mulera: Šta znamo o vezama Trampovog štaba i Kremlja

Da li se štab Donalda Trampa dogovorio sa Kremljom da usmjeravaju predsjedničke izbore u SAD u korist republikanskog kandidata i da li je Tramp pokušao da ometa istragu nakon što je preuzeo dužnost, centralna su pitanja na koja još nema odgovora, piše danas Radio Slobodna Evropa (RSE) povodom godišnjice istrage koju je prije tačno godinu dana preuzeo bivši direktor FBI Robert Muler.

Pod naslovom "Šta smo do sada saznali" RSE prenosi navode agencije AP da su do sada ispitani sadašnji i bivši zvaničnici Bijele kuće, kao i strani privrednici i osoblje iz izbornog štaba, kao i da je ukupno 19 lica i tri ruske kompanije optuženo ili su se izjasnile krivim.

AP ocjenjuje da "krivični procesi do sada nisu riješili suštinsko pitanje o vezi Trampa i Rusije, ali su otkrili opredjeljenje Rusa da Trampa smjeste na funkciju" i ističe se da je najveće neriješeno pitanje do sada da li će Tramp odgovarati na Mulerova pitanja i šta će se dogoditi ako do toga ne dođe.

AP dodaje i da nije jasno kako će se sve ovo završiti, odnosno kada će i koliko Mulerov rad biti otkriven javnosti .

Si-En-En (CNN) istim povodom piše da se mjesecima, među advokatima koji zastupaju svjedoke i subjekte u Mulerovoj istrazi spominje da se ispitivanja o Rusiji bliže kraju, možda već početkom ljeta, prenosi RSE.

Posljednjih dana, neke od tih prognoza se mijenjaju, jer Mulerov tim nastavlja da vraća svjedoke na naknadne intervjue, a u nekim slučajevima i na svjedočenje pred velikom porotom u Vašingtonu.

S druge strane je situacija u kojoj su advokati koji zastupaju Trampa u sukobu s Mulerovim timom o tome hoće li predsjednik sarađivati i dati dobrovoljnu izjavu.

"Pregovori su se razvukli, djelimično jer se predsjednik borio da zadrži stare i unajmljuje nove advokate, kojima predlaže smjer rada iako se oni tek upoznaju s činjenicama" , navodi CNN.

"Šanse su sada 50-50" rekao je za CNN Rudi Đulijani, jedan od najnovijih članova pravnog tima predsjednika, kada je riječ o šansama za izjavu.

Ostali članovi pravnog tima daju mnogo manje šanse, a u međuvremenu se pripremaju za slučaj da Muler odluči da izda nalog za intervju s predsjednikom - potez koji bi mogao dovesti do dugotrajne pravne bitke koja bi mogla da se završi pred Vrhovnim sudom.

"Mi to ne želimo," rekao je Đulijani o mogućem ustavnom sporu. "Ako ne dobijemo osnovna pravila koja smatramo poštenim, imaćemo spor.

Magazin Tajm prvu godinu Mulerovog rada gleda kroz pitanja koja su ostala bez odgovora,a jedno od njih je da li je Tramp znao za sastanak u Tramp taueru (Trump Tower) uoči izbora na kome su bili predsjednikov sin Donald Trump Junior, bivši šef kampanje Pol Menfort i Trampov zet i savjetnik u Bijeloj kući Džerard Kušner sa ruskom advokaticom Natalijom Veselnitskajom.

"Ako je Tramp znao za sastanak, to ukazuje da je sastanak bio važniji nego što je to njegov tim predstavljao i postavlja se pitanje zašto je onda tvrdio da nije znao za njega," piše Tajms.



Među pitanjima bez odgovora list navodi i to da se ne zna šta je politički konsultant Rodžer Stoun (Roger Stone) znao o hakovanim imejlovima i da li je to rekao Trampu.



Tajms se pita i zašto se Kušner sastao sa ruskim bankarima i podsjeća da je Bijela kuća saopštila da je sastanak organizovan na zahtjev tadašnjeg ruskog ambasadora Sergeja Kiseljaka, ali Trampovi kritičari su dovodili u pitanje motive za sastanak i jedne i druge strane. Tajms piše i da Muler navodno istražuje finansije i poslovanje Kušnera.

Prema pisanju Tajmsa, Mulerov tim ima širok spektar pitanja kojima treba da se bavi. Između ostalog, pitanja poput dogovora Trampa i njegovih saradnika iz prošlosti, ruskog uticaja na izbore preko društvenih mreža ili eventualnog ometanja pravde vezano u istrazi.

Hans von Spakovski, viši pravni savjetnik fondacije Heritidž koji piše za Foks njuz (Fox News) rekao je da je tokom protekle godine Muler uspio da potroši 10 miliona dolara iz fondova poreskih obveznika i enormno vrijeme ispitanika, prisilio je mnoge da pokrenu predloge zakona, a osim toga istraga je imala negativan učinak na funkcionisanje Bijele kuće.

Foks prenosi i izjavu Đulijanija koji je za tu televiziju rekao da je Muler Trampovom pravnom timu rekao da neće tražiti optužnicu protiv predsjednika.

"To znači da bi jedini način na koji bi Muler mogao djelovati protiv Trampa mogao biti da obezbjedi dokaze koje bi demokrate prihvatile u Kongresu", navodi Foks njuz i dodaje da bi Muler morao u tom slučaju imati dokaze koji će rezultirati stvarnim optužnicama koje imaju veze sa njegovim prvobitnim zadatkom i koje opravdavaju njegovu kontinuiranu potrošnju sredstava poreskih obveznika.

"Ali nakon godinu dana, još nije javno pokazao bilo šta što ide u prilog činjenici da je on najprije bio zadužen za istragu o tome da li je bilo ikakvog dogovora na izborima 2016. godine između Trampove kampanje i Rusije," dodaje Foks njuz, prenosi RSE.​

