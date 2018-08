Gradonačelnica optužila Trampa za smrt skoro 3000 Portorikanaca

Američki predsjednik Donald Tramp ubio je Portorikance svojim nemarom u vrijeme uragana Marije prije jedanaest mjeseci na toj američkoj teritoriji na Karibima, optužila ga je u srijedu gradonačelnica prijestonice San Huana.

"Predsjednika Trampa može biti sram jer nijednom, pa ni juče, nije rekao da mu je žao zbog događaja u Portoriku", rekla je Karmen Julin Kruz reagujući na CNN-u na objavu izvještaja o broju žrtava uragana Marije u utorak.

Prema najnovijim zvaničnim podacima, u šest mjeseci nakon katastrofe na ostrvu Portoriku smrtno je stradalo 2975 ljudi. Ranije se govorilo o 64 mrtvih, što je bilo povod za oštre polemike u posljednjih godinu dana.

Mnogi bolesni stanovnici nisu nakon uragana mjesecima mogli doći do ljekara i apoteka. Respiratori zbog prekida struje nisu radili, prenosi Hina.

"The Trump administration killed the Puerto Rican with neglect," San Juan Mayor Carmen Yulin Cruz says. "Shame on President Trump ... This will be a stain in his presidency for as long as he lives" https://t.co/Xl7h2BuKUd pic.twitter.com/s3fugfRUEu