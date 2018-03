Grčka dobija posljednji paket kreditne pomoći

Prebacivanje 5,7 milijardi eura će biti urađeno "do sredine marta", pošto to odobre parlamenti zemalja kod kojih je to neophodna procedura, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija Grčke

67 pregleda 0 komentara

Foto: Shutterstock Autor: MINA business