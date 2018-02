Greg Popovič opet bez dlake na jeziku: Amerika je rasistička zemlja

Poznato je da NBA trener Greg Popovič nema dlake na jeziku. Upravo zbog toga, niko se nije začudio kada je trener San Antonija imao žestok odgovor na pitanje zašto je za ligu važno slaviti Mjesec afro-američke istorije (Black History Month).

"Mislim da je prilično očigledno. Naša liga je puna tamnoputih momaka", kazao je Popovič, prenosi CNN, "Poštovati i razumjeti to je prilično jednostavno. Kako biste to ignorisali? Što je važnije, živimo u rasističkoj zemlji koja to još nije shvatila. Uvijek je važno skrenuti pažnju na to, čak iako se neki ljudi ljute. Poenta je da to pitanje morate držati ispred svačijeg nosa i razumjeti da se i dalje ne vodi dovoljno računa i da i dalje imamo dosta posla."

CNN podjseća da ovo nije prvi put da Popovič govori o rasizmu i politici, naročito o predsjedniku SAD Donaldu Trampu.

Oktobar 2017.

"Ovaj čovjek u Ovalnoj sobi je kukavica bez duše koja misli da može postati veliki tako što će omalovažiti druge..."

Maj 2017.

"Osjećam da postoji oblak, veo iznad cijele zemlje na neki paranoida, nadrealan način. To nema veze sa tim što su demokrate izgubile na izborima, već sa načinom na koji se jedne individua ponaša, što je sramno..."

Novembar 2016.

"Rano je reći, ali već mi je muka. Ne samo što su republikaci pobijedili ili slično, već zbog odvratnog tona i komentara koji su ksenofobični, homofobični, rasistički... To je najjeziviji dio po mom mišljenju."

