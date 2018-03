Han osudio bacanje suzavca u kosovskom parlamentu

Komesar za proširenje i susjedske odnose Evropske unije Johanes Han snažno je osudio koriščenje suzavca na sjednici Skupštine Kosova.

"Snažno osuđujem upotrebu suzavca. Takvom ponašanju nema mjesta u demokratiji. U ovom važnom danu, kosovski lideri moraju preuzeti odgvornost i glasati za sporazum o demarkaciji", naveo je Han na Tviteru.

#Kosovo :I strongly condemn the use of teargas.Such behaviour has no place in a democracy.On this important day, #Kosovo leaders must assume their #responsibilities and vote the #demarcation agreement.Their citizens can only benefit from this step w #visa lib on the horizon 1/2

Getting this done will allow political life to concentrate on other important #reforms that people need and want and will help the country make progress with its #European orientation 2/2