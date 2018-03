Haos u pojasu Gaze: Dvanaest mrtvih, više od hiljadu ranjenih

Izraelska vojska saopštila je da ne očekuje da se nasilni protesti duž granice s pojasom Gaze skoro okončaju, nakon što je danas u masovnim protestima u tom području ubijeno dvanaest Palestinaca, a više od hiljadu ih je ranjeno.



Zbog toga će snage na granici i dalje biti pojačane, najavio je neimenovani izraelski vojni zvaničnik za izraelske medije, izrazivši spremnost za "svaki scenario", kako je rekao.



U međuvremenu je vojska napala tri pozicije Hamasa u pojasu Gaze, tvrdeći da je to osveta za pokušaj napada Palestinaca koji su protestovali na granici s Izraelom. Vojska je izvela vazdušne udare i dejstvovala artiljerijskom vatrom.



Ona očekuje nastavak pokušaja ubacivanja preko granice, napade improvizovanim eksplozivnim napravama ili raketiranje sa palestinske teritorije kojom vlada islamski ekstremistički Hamas.



U današnjim protestima učestvovalo je oko trideset hiljada Palestinaca, procjenjuje izraelska vojska. Oni su bacali kamenice i molotovljeve koktele na izraelske vojnike s druge strane granice i pokušavali da naprave štetu na graničnoj ogradi testerama i paleći vatru.



Portparol izraelske vojske Ronen Manelis rekao je da se vojska suočila s "nasilnim terorističkim demonstracijama na šest tačaka duž granične ograde" i da su vojnici odgovarali preciznom vatrom gdje god je bilo pokušaja da se ograda probije.



Svi poginuli su bili u dobu od 18 do 30 godina, a navodno je nekoliko žrtava poznato izraelskoj strani, a najmanje dvije su bili članovi komandosa Hamasa, naveo je portparol u saopštenju. Na izraelskoj strani nije bilo ranjenih.



Uoči protesta nazvanog "Marš povratka", što je aluzija na povratak palestinskih izbjeglica u njihove domove u Izrael, izraelski zvaničnici su izrazili zabrinutost da bi mogao da preraste u nasilje i osvetničke napade ako se otme kontroli.



Izrael smatra Hamas odgovornim za nasilje koje proizilazi iz protesta. Masovne demonstracije i nasilje izbile su u vrijeme pojačane napetosti dok se SAD pripremaju da presele ambasadu SAD iz Tel Aviva u Jerusalim, u čijem istočnom dijelu Palestinci planiraju sjedište svoje buduće države.



Organizatori su rekli da će protesti biti mirni, ali su prerasli i sukobe za koje poznavaoci prilika kažu da se ne pamte od rata u Gazi 2014. godine.



Najavljeno je da će se protestovati do sredine maja do Dana nezavisnosti Izraela, kada će biti inaugurisana i nova američka ambasada.



Sredina maja je godišnjica Nakbe ili "katastrofe", kako Palestinci nazivaju osnivanje Izraela poslije koga je izbio rat u kome su stotine hiljada Palestinaca morale da napuste svoje domove.



Prema podacima UN, oko 1,3 miliona od 1,9 miliona stanovnika Gaze su izbjeglice i njihovi potomci. Lider Islamskog džihada, manje ekstremističke organizacije u pojasu Gaze, Kaled al Bač, rekao je da demonstranti pozivaju da se Palestincima omogući povratak na današnju teritoriju Izraela.



"Prije 70 godina smo otišli i danas smo odlučili da se vratimo u našu zemlju", izjavio je on za Frans pres.



U ranijim mirovnim pregovorima Palestinci su uvijek zahtijevali, između ostalog, pravo na povratak palestinskih izbjeglica i to ne samo za one koji su još živi već i za njihove potomke kojih ima na milione.



Nijedna izraelska vlada po svoj prilici ne bi nikada na to pristala jer Izrael više ne bi bio zemlja sa jevrejskom većinom. Izraelski stav je bio da bi palestinske izbjeglice i potomci trebalo da postanu državljani palestinske države na kraju mirovnog procesa.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (2 glasova)