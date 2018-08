Haradinaj: Treba poštovati aktuelne granice, ne treba nam kreativnost

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je danas u Draču da se zalaže za očuvanje aktuelnih granica Kosova i da nema potreba za kreativnošću u crtanju granica.



Haradinaj je na skupu o ekonomskoj saradnju u regionu rekao da "Kosovo ima svoje granice, ima granicu sa Albanijom, Crnom Gorom, Makedonijom i sa Srbijom, prenio je Radio slobodna Evropa.



"Mi poštujemo te granice i ne mislimo da nam je potrebna kreativnost za novo dizajniranje granica", kazao je Haradinaj, pošto se prethodn kosovski predsjednik Hašim Tači založio za "kreativna" rješenja.



Evropski komesar za proširenje Johanes Han, upitan o sporazumu Kosova i Srbije, kazao je nije spreman da to komentariše i ponovio stav Evropske unije da nijedna zemlja neće moći da udje u EU ako ne riješi nesuglasice sa susjedima.



"Nije prikladno u ovoj fazi komentarisati pregovore koji su u toku. Sljedeći sastanak u Briselu, izmedju Vučija i Tačija, neće biti posljednji, nego jedan u nizu. Naravno, da treba vremena dok se ne postigne konačan dogovor", rekao je Han.



Tači je danas rekao da su "zapadni partneri" otvoreni za kreativna i progresivna rješenja kako bi se postiglo došlo do dogovora Beograda i Prištine. On je tokom vikenda na skupu u Austriji rekao da je s predsjednikom Srbije Aleksnadrom Vučićem razmotrio "svaku moguću opciju" za rješenje kosovskog pitanja, uključujući korekciju granica.



Portparolka Evopske komisije Maja Kocijančić rekla je danas da Komisija smatra da Srbiji i Kosovu treba dati prostor da se dogovore o sadržaju sporazuma o normalizaciji odnosa, dodajući da Evropska unija kao posrednik u dijalogu ne može komentarisati moguće elemente sporazuma, ali da će nastaviti da intenzivno radi s obje strane na održivom sporazumu koji će podržati međunarodna zajednica.



Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbjednost Džon Bolton rekao je prošče nedjelje da se SAD neće uključivati u raspravu oko ideje o razmjeni teritorija između Srbije i Kosova, ali ne isključuju mogućnost korekcije granica.

