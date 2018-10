Hejli dala ostavku na mjesto UN ambasadorke, pa poručila: "SAD su ponovo jake"

Američki predsjednik Donald Tramp prihvatio je ostavku UN ambasadorke SAD, Niki Hejli, javlja Rojters.

Tramp je u obraćanju novinarima u "Ovalnoj kancelariji" kazao da je Hejli uradila sjajan posao, te da mu je ona još prije šest mjeseci kazala da joj "treba odmor".

On je kazao da će Hejli poziciju UN ambasadorke napustiti do kraja godine.

Nada se da će se ona vratiti u "drugačijoj ulozi" - "Možeš da biraš", kazao je Tramp u obraćanju novinarima u Bijeloj kući. Tramp je poručio i da ima niz ljudi bi koji željeli da zauzmu poziciju u UN.

"Nasljednika Niki Hejli ću imenovati u naredne dvije ili tri sedmice", rekao je on.

Hejli je kazala da "mnoge zemlje ne vole to što SAD rade, ali da poštuju njihov posao". Ona je dodala da se neće kandidovati za predsjednicu 2020, ali i da će podržati novu eventualnu kandidaturu Trampa.

Istakla je da je administracija SAD ostvarila ogroman napredak po pitanju NATO alijanse, Sjeverne Koreje, nuklearnog sporazuma sa Iranom. "Sve te stvari su dovele do poboljšanja naše pozicije. SAD su jake ponovo".

"Srećna sam što sam bila predvodila svoju zemlju", dodala je Hejli.

Hejli je u obraćanju pohvalila napore Ivanke Tramp i Džereda Kušnera kada je riječ o politikama koje se tiču palestinsko-izraelskog konflikta.

"Hvala Vam gospodine predsjedniče, na životnoj prilici", zaključila je ona i dodala da razlog njene ostavke nisu lični razlozi i da je "rotacija nekada dobra". "Istina je da želim da administracija ima najbolju osobu koja će nastaviti borbu".

Portal Aksios je javio da je Hejli ranije sa Trampom razgovarala o svojoj ostavci te da je veliki broj zvaničnika američke administracije "bio u šoku" nakon dobijenih vijesti.

Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am.