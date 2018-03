Hejli: Jerusalim je bio i uvijek će biti glavni grad Izraela

Ambasadorka SAD u Ujedinjenim nacijama Niki Hejli izjavila je da je "Jerusalim bio i uvijek će biti glavni grad Izraela".

"To je činjenica. To nije nešto kreirano lokacijom ambasade. To nije nešto stvoreno američkom odlukom. Amerika nije od Jerusalima napravila glavni grad Izraela", rekla je Hejli sinoć na godišnjoj konferenciji proizraelskog lobija Američko-izraelskog komiteta za javne poslove (AIPAC).

Ona je objasnila da je ono što je predsjednik SAD Donald Tramp uradio njegova zasluga i da je to priznanje koje su američki predsjednici dugo poricali, aludriajući na njegovo saopštenje da je Jerusalim samo izraelski.

"Predsjednik Tramp imao je hrabrost da prizna tu činjenicu koju drugi nisu. Jednom u budućnosti doći će dan kada će svijet priznati tu činjenicu", rekla je američka ambasadorka, a okupljeni su joj ushićeno aplaudirali, prenijeli su izraelski mediji.

Hejli je najavila da namjerava da dođe u Izrael povodom otvaranja nove ambasade SAD u Jerusalimu, najavljenog za 14. maj da se poklopi sa 70. godišnjicom proglašenja izraelske nezavisnosti. Predsjednik Tramp je nekoliko sati prije Hejli najavio da će možda posjetiti Izrael u maju povodom otvaranja.

On se u ponedjeljak sastao s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom u Bijeloj kući i ocijenio da odnosi između dvije zemlje "nikada nisu bili tako dobri". Američki lider je rekao novinarima da ambasadu namjerava da izgradi brzo.

Tramp je 6. decembra saopštio da priznaje Jerusalim kao samo izraelski glavni grad, što je Izrael pozdravio. Taj potez je međutim razljutio Palestince i arapske zemlje, pa i šire čitav muslimanski svijet.

"Nemoguće je da postoji slučaj da samo jedna zemlja na svijetu ne može da izabere glavni grad", ocijenila je sinoć Hejli.

Ona je komentarisala odluku Gvatemale da takođe preseli svoju ambasadu u Izraelu iz Tel Aviva u Jerusalim dva dana poslije SAD.

"Bog je blagoslovio Gvatemalu. Čak su nam se pridružili u preseljenju svoje ambasade u Jerusalim", rekla je Hejli.

Osvrćući se na optužbe da SAD favorizuju Izrael, ocijenila je da nema ničeg lošeg u pokazivanju pristrasnosti prema savezniku.

"Izrael je snažna zemlja s jakom vojskom. Ali u UN to je drugačija priča. Izrael se tamo zastrašuje. Zastrašuje se jer zemlje kojima se ne sviđa Izrael izvlače s tim. To se meni ne dopada", rekla je američka ambasadorka.

Potom je kritikovala odluku adminstracije Trampovog prethodnika Baraka Obame da ne stavi veto, već da se uzdrži od glasanja o Rezoluciji 2334 Savjeta bezbjednosti UN krajem 2016. godine kojom su jevrejska naselja na Zapadnoj obali proglašena nelegalnim.

Ona je to označila "sramotnim danom" za SAD i obećala da se to nikada više neće desiti.

