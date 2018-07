Hiljade ljudi protestuju u Izraelu za LGBT prava

Demonstranti su danas izašli na ulice Izraela kako bi iskazali protivljenje nedavno usvojenom zakonu koji muškarcima samcima ili homoseksualnim parovima poriče pravo na roditeljstvo preko surogat majke.

Oni su blokirali puteve u Jerusalimu i krenuli ka Tel Avivu autoputem, jednom od najprometnijih saobraćajnica u zemlji, navode izraelski mediji.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu obećao je da će podržati amandman kojim bi samcima bilo priznato pravo na roditeljstvo preko surogat majke, ali je ipak glasao protiv, očito pod pritiskom ultrakonzervativnih koalicionih partnera.

Poziv na "otpor" Netanjahuu

U Izraelu su do sada jedino heteroseksulni parovi imali pravo na roditeljstvo preko surogat majke pod sponzorstvom države, a sada na to imaju pravo i žene koje su same.

Demonstranti su danas mahali zastavama duginih boja i nakratko blokirali autoput, navodi Asošiejted pres.

Foto: Reuters

Protesti su naišli na široku podršku, a stotine poslodavaca najavile su da će dopustiti zaposlenima da demonstriraju bez kazne.

Veliki miting biće održan večeras na glavnom gradskom Trgu Rabin u Tel Avivu.

