Holandija: GRU pokušao da hakuje Organizaciju za zabranu hemijskog oružja

Holandske službe bezbjednosti protjerale su četvoricu Rusa zbog navodnog pokušaja sajber napada ruske vojne obavještajne službe (GRU) na Organizaciju za zabranu hemijskog oružja (OPCW) u Hagu u aprilu, naveli su zvaničnici.

OPCW istražuje slučaj trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja u Velikoj Britaniji.

Britanska vlada ranije je optužila GRU da je odgovorna za četiri sajber-napada, čije su mete bili firme u Rusiji i Ukrajini; Demokratska partija u SAD; i jedna mala TV mreža u Velikoj Britaniji.

The IDs of the four GRU operatives tracked by the Dutch in relation to an attempted hack of the OPCW. Surprisingly, possibly not the worst GRU agents in the world. pic.twitter.com/DCO09iDkIn