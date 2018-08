Iran: O našoj saradnji sa Sirijom neće odlučivati niko treći

Ministar odbrane Irana Amir Hatami izjavio je danas u Damasku da će njegova zemlja nastaviti da podržava sirijsku vladu kako bi osigurala poboljšanje bezbjednosti u regionu i dodao da o saradnji te dvije zemlje neće odlučivati "treća strana".



Izrael je izrazio zabrinutost zbog sve većeg uticaja Irana u Siriji i optužuje Teheran da želi da uspostavi uporište u blizini granice s jevrejskom državom.



SAD vrše pritisak na Iran da povuče svoje borce iz Sirije. Savjetnik predsjednika SAD za nacionalnu bezbjednost Džon Bolton izjavio je da su na nedavnim sastancima američkih i ruskih zvaničnika razmatrani načini kako bi to moglo da bude urađeno i ocijenio da je to pitanje prioritet za Vašington.



Teheran navodi da je u Siriji prisustan na poziv sirijske vlade.



"Nijedna treća strana ne može da utiče na prisustvo iranskih savjetnika u Siriji", rekao je Hatami novinarima.



On je naveo i da se nada da Iran može da igra "produktivnu ulogu" u obnovi Sirije, prenijela je iranska televizija Pres.



Hatami je danas započeo dvodnevnu posjetu Siriji susretom sa predsjednikom Bašarom Asadom i drugim visokim zvaničnicima.



Očekuje se da visoka vojna delegacija na čelu s Hatamijem učvrsti saradnju dvije zemlje, a iranski mediji navode da se očekuje potpisivanje novih vojnih i odbrambenih sporazuma Teherana i Damaska.



Iran je uz Rusiju glavni Asadov saveznik u sirijskom građanskom ratu, čije je snage ojačao slanjem hiljada vojnih savjetnika i boraca.



Posjeta šefa iranske diplomatije dolazi u trenutku kada se sirijske snage pripremaju za ofanzivu na provinciju Idlib na sjeveru zemlje, posljednje veliko uporište pobunjenika, gdje su i teroristi Al Kaide prisutni u velikom broju.



Ta provincija, u kojoj živi oko tri miliona ljudi, graniči se s Turskom, koja strahuje da bi ofanziva sirijskih snaga mogla da izazove humanitarnu i bezbjednosnu katastrofu.



Idlib je bio glavna tema razgovora ministara spoljnih poslova Turske i Rusije, Mevluta Čavušoglua i Sergeja Lavrova, u petak u Moskvi. Dok Turska traži odlaganje bilo kakve ofanzive, Rusija optužuje pobunjenike da iz te provincije napadaju njene snage.



Naredni samit Turske, Rusije i Irana, posrednika u sirijskom sukobu, očekuje se početkom septembra u Teheranu.

