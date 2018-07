Iran: Pregovori sa SAD mogući ako se vrate nuklearnom sporazumu

Savjetnik iranskog predsjednika Hasana Rohanija izjavio je danas da bi pregovori sa SAD mogli da počnu kad bi se ta zemlja vratila nuklearnom sporazumu.



"Poštovanje prema velikom iranskom narodu, smanjenje neprijateljskih mjera i povratak SAD u nuklearni sporazum... Te stvari bi otvorile put ka pregovorima", rekao je Rohanijev savjetnik Hamid Abutalebi.



Savjetnik iranskog predsjednika komentarisao je izjavu američkog predsjednika Donalda Trampa koji je sinoć rekao da je spreman na sastanak sa iranskim zvaničnima "kada to oni budu htjeli".



"Pretpostavljam da će oni (iranski zvaničnici) htjeti da se sastanu sa mnom. Spreman sam na sastanak kad to oni budu htjeli", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući nedjelju dana pošto je uputio prijetnje vlastima u Teheranu.



Abutalebi je rekao da je Iran u prošlosti pokazao otvorenost prema dijalogu, aludirajući na telefonski razgovor Rohanija s Trampovim prethodnikom Barakom Obamom tokom 2013. godine.



Portparol iranskog Ministarstva inostranih poslova Bahram Gasemi ocijenio je prije Trampove izjave da su pregovori sa aktuelnom američkom administracijom nemogući.



"S obzirom na neprijateljske mjere SAD prema Iranu, kao što su povlačenje iz nuklearnog sporazuma i ponovno uvodjenje sankcija, ne postoji nikakva mogućnost za pregovore s Vašingtonom koji iz dana u dan pokazuje lice nedostojno svakog povjerenja", kazao je Gasemi.



SAD su u maju napustile međunarodni nuklearni sporazum velikih sila s Iranom iz 2015. godine, i ponovo uvele oštre sankcije Teheranu. Vašington je obećao da će pooštravati sankcije Iranu dok on ne promijeni politiku na Bliskom istoku, što uključuje i uskraćivanje podrške ekstremističkim grupama u tom regionu.

