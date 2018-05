Iranski poslanici zapalili američku zastavu u parlamentu

Iranski poslanici zapalili su danas u parlamentu papirnu američku zastavu uz uzvike "Smrt Americi", nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp povukao svoju zemlju iz nuklearnog sporazuma s Iranom.

Oni su spalili i parče papira koje predstavlja sporazum.

Slogan "Smrt Americi" se u Iranu koristi od Islamske revolucije 1979. i često se može čuti u parlamentu.

Ipak, današnja situacija je izraz nezadovoljstva iranske javnosti Trampovom odlukom.

Nuklearni sporazum iz 2015. uveo je ograničenja iranskom nuklearnom programu u zamjenu za ukidanje najvećeg broja sankcija.

A number of Iranian MPs set the American flag & the #JCPOA on fire on the floor of #Iran's parliament while shouting "Down with America." The speaker of the parliament Ali Larijani jokes, "It doesn't [want] to catch on fire either!" #IranDeal pic.twitter.com/9ODlzBmyi5