Iranski šef za nuklearna pitanja kaže da će taj program biti jači nego ikad

Šef iranske nuklearne agencije Ali Akbar Salehi rekao je danas da se nada da će opstati nuklearni sporazum između Teherana i svetskih sila, ali je upozorio da će iranski nuklearni program biti u jačoj poziciji nego ikad ako se to ne dogodi.

Salehi je u ekskluzivnom intervjuu za AP rekao da će "posljedice biti oštre" ukoliko bude novih napada na iranske nuklearne naučnike.

Napadi na naučnike, za koje je optužen Izrael, počeli su 2010. godine, u vrijeme najveće zapadne zabrinutosti zbog iranskog nuklearnog programa.

Salehi je takođe rekao da odluka da povuče SAD iz iranskog nuklearnog sporazuma, postignutog s velikim silama 2015. godine, američkog predsjednika Domalda Trampa "stavlja na stranu gubitnika u istoriji".

"Sporazum je mogao da utre put ka izgradnji povjerenja koje smo izgubili", rekao je Salehi.

Tramp je u maju odlučio da povuče SAD iz iranskog nuklearnog sporazuma. Sporazum je postignut 2015. za vrijeme adminsitracije predsjednika Baraka Obame, i prema njemu Iran je prihvatio da će ograničiti obogaćivanje uranijuma u zamjenu za ukidanje oštrih sankcija protiv te zemlje.

Poslije Trampove odluke brojne zapadne kompanije, od proizvodjača aviona do naftnih firmi, povuklo se iz Irana, pošto ta odluka uključuje i sankcionisanje firmi koje nastave da posluju s Iranom. Iranska nacionalna valuta rijal je izgubila vrijednost u odnosu na dolar.

"Mislim da je on (Tramp) na strani gubitnika jer slijedi logiku moći. On misli da može da nastavi neko vrijeme, ali ja svakako ne mislim da će on profitirati od ovog povlačenja", rekao je Salehi.

Salehi je govorio o naporima Irana da izgradi novi pogon u centru za obogaćivanje uranijuma u Natanzu, gdje će se proizvoditi moderniji tip centrifuga.

Za sada nuklearni sporazum prisiljava Iran da koristi ograničen broj centrifuga starijeg tipa nazvanih IR-1s. U novom pogonu će moći da se proizvode napredne verzije tog modela koje mogu da obogaćuju uranijum mnogo brže.

"Ako treba da se vratimo i povučemo iz nuklearnog sporazuma svakako se nećemo vratiti na mjesto gdje smo bili ranije. Bićemo na mnogo, mnogo višem položaju", rekao je Salehi.

