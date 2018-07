Istorijski susret Putina i Trampa: "Svijet želi da se slažemo"

Američki i ruski predsjednik Donald Tramp i Vladimir Putin sreli su se u jednoj od finskih predsjedničkih rezidencija, u palati s pogledom na Baltičko more u Helsinkiju.

Tramp je poručio da je slaganje sa Rusijom dobra, a ne loša stvar. "Imamo dosta dobrih stvari o kojima treba da pričamo", naveo je Tramp i čestitao Rusiji na organizaciji Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Američki predsjednik je istakao i da "svijet očekuje da se slažemo". "Pričaćemo o trgovini, vojsci i Kini. Pričaćemo malo o Kini, o našem zajednničkom prijatelju predsjedniku Siju (Đinping)", dodao je Tramp.

Putin je rekao Trampu da je vrijeme da se razgovara o bilateralnim državnim odnosima i teškim i brojnim problemima između drugih zemalja.

Rojters javlja da je Putin sletio u Helsinki oko 12 časova, što je pola sata kasnije nego što je planirano, odnosno najavljeno. Oko 12.40 je stigao u palatu gdje bi trebalo da se održi susret. Tramp je u palatu stigao nešto prije 13 časova.

