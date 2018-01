Istraga ubistva Ivanovića: Identifikovan vlasnik zapaljenog automobila

Kosovska policija saopštila je da je došla do nekih novih informacija o ubistvu političara Olivera Ivanovića. Navodi se da je u dosadašnjoj istrazi identifikovan vlasnik zapaljenog automobila tipa "opel astra", koji se dovodi u vezu sa ovim ubistvom, prenosi B92.

Navedeno je da se do informacija došlo nakon razgovora sa nekoliko svjedoka, snimaka sigurnosnih kamera i informacija dobijenih putem zaštićene komunikacije, povjerljivih telefonskih razgovora, mejlova i zapisa sa društvenih mreža.

Istražni tim, kako je navedeno, čine specijalizovani pripadnici službi za ovakve slučajeve, slučajeve teških krivičnih djela, forenzičara, obavještajnih službi i zvaničnika Direkcije za međunarodnu saradnju.

Tim je, dodaje se, maksimalno angažovan na obradi svih podataka vezanih za ubistvo Ivanovića.

Sve aktivnosti koje se obavljaju u okviru Kosovske policije, koordiniraju se i sprovode pod nadležnošću Osnovnog tužilaštva u Mitrovici.

Takođe, paralelno sa istražnim radnjama Kosovske policije preduzete su i određene mjere na povećanju stepena bezbjednosti, uključujući povećano prisustvo pripadnika policije na nekoliko lokacija koje su identifikovane kao osjetljive kako bi se spriječio bilo kakav incident.

Kosovska policija i dalje poziva na saradnju sve građane i zahvaljuje svima na informacijama koje su do sada dostavljene policiji

"Sada smo u procesu analize svih do sada prikupljenih dokaza. Posebno se ekstrahuje, analizira i ocjenjuje video-snimak sigurnosnih kamera koje su bile u blizini mjesta ubistva i drugi materijalni dokazi", navoi se u saopštenju Kosovske policije.

Istraga ubistva Ivanovića ušla u drugu fazu: Analizira se materijal sa mjesta zločina

Kosovska policija počela je drugu fazu istrage o ubistvu Olivera Ivanovića, rekao je danas zamjenik direktora kosovske policije za Sjevernu Mitrovicu, Besim Hoti.

On je prištinskim medijima kazao da je istraga ubistva Ivanovića "ušla u drugu fazu", odnosno da su stručnjaci iz različitih oblasti počeli da analiziraju materijal koji je pronađen na mjestu zločina.

Kosovska policija je prethodno preuzela video zapis sa sigurnosnih kamera koje se nalaze na kući u kome je sjedište Građanske inicijative "Srbija, demokratija, pravda" , a ispred koje je juče ubijen Oliver Ivanović, rečeno je agenciji Beta u Kosovskoj policiji.

Prema riječima regionalnog šefa operative Kosovske policije Željka Bojića, policija je skinula video zapis sa sigurnosnih kamera i sav materijal, kao i onaj prikupljen tokom uviđaja, poslala na dalju obradu u Prištinu.

Kamere su bile postavljene tako da postiji mogućnost da su snimile trenutak kada je juče oko 8.15 pucano na Olivera Ivanovića.

"Blic" je ranije pozivajući se na neimenovane izvore pisao da je Na stranačkim prostorijama Građanske inicijative "Srbija, demokratija, pravda" u Kosovskoj Mitrovici stoje dvije kamere za video nadzor koje su, najvjerovatnije, zabilježile trenutak kada je Oliver Ivanović ubijen.

Nedaleko odatle, nešto više od jednog kilometra, policija je pronašla zapaljeno vozilo marke „opel astra" kojim se ubica, najvjerovatnije, udaljio u nepoznatom pravcu, naveo je list.

A burned car was found near the northern Kosovo settlement of Zvecan, which according to BIRN sources was used by Ivanovic’s assassins. Kosovo Serb leader, Oliver Ivanovic, has been killed in north #Kosovo town of Mitrovica. Follow live updates here: https://t.co/JyQQsVVRNz pic.twitter.com/yY3cveDpGw