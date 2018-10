Italija će se izviniti zbog rata protiv Grčke 1940.

Javno izvinjenje Italije Grčkoj zbog neizazvane objave rata 1940. godine, biće poslije 78 godina izrečeno sjutra u podne u Solunu, s tribine velike vojne parade povodom grčkog državnog praznika "Dana NE!".



Tim praznikom se održava sjećanje na to što je Grčka odbila ultimatum italijanskih fašista od 28. oktobra 1940. godine, a potom i njihov napad iz već okupirane Albanije, i samo mjesec dana kasnije ih potisnula nazad, sve do polovine teritorije te susjedne zemlje. Ali, već narednog proljeća, 1941. godine, grčka vojska je "samljevena" velikom ofanzivom snaga nacističke Njemačke, a Grčka s kraja na kraj okupirana, uz učešće i trupa italijanskih fašista i njihovu odmazdu za prethodni poraz.



Predsjednik Italijanske Republike Serđo Matarela dolazi u Solun na poziv predsjednika Grčke Republike Prokopisa Pavlopulosa na sjutrašnju paradu kojom "Grci proslavljaju sagu koja je dovela do pobede u protivnapadu na vojsku fašističkog režima Benita Musolinija", piše danas atinski list "Katimerini".



Po informacija iz više izvora, tvrdi list, Matarela će se zvanično izviniti u ime svoje države za patnje izazvane tim ratom i njegovim posljedicama po grčki narod.



To će biti prvi put da će se Rim izviniti bilo kojoj zemlji, i to na najvišem nivou, a simbolički važno odavanje počasti biće već i samo prisustvo predsjednika Italije vojnoj paradi, piše list.



Po istim izvorima, prenosi "Katimerini", poslije parade u Solunu dva predsjednika otputovaće avionom na grčko ostrvo Kefaloniju, na Jonskom moru, gdje će odati počast uspomeni na pet hiljada vojnika italijanske divizije "Akui" koji su, pošto su po kapitulaciji Italije odbili da predaju oružje, septembra 1943. godine, izginuli pod njemačkom opsadom, hrabro se boreći u bespoštednim bitkama s nacističkim trupama.



Predsjednik Matarela će prije sjutrašnje parade položiti vijenac u sjedištu Trećeg armijskog korpusa Grčke vojske u Solunu, a poslije parade i komemoracije na Kefaloniji će se, preko Krfa, uveče vratiti u Rim.



Za vojnu paradu u Solunu policija je pripremila stroge mjere obezbjeđenja, delom i zato što je za sjutra u isto vrijeme u tom gradu planiran miting protivnika sporazuma vlada Grčke i Makedonije o rješavanju međusobnog spora.

