Italijanska vlada usvojila budžet kojem se protivi EU

Italijanska vlada juče je usvojila budžet za 2019. godinu, objavio je premijer Đuzepe Konte.

Konte je naglasio kako se budžetom ispunjavaju obećanja, ali i javna potrošnja drži pod kontrolom. Dodao je da je budžet poslat Evropskoj komisiji na ocjenu.

Temeljni dohodak za siromašne, spuštena granica za odlazak u penziju

U budžetu je predviđen temeljni dohodak za siromašne, spuštena je granica za odlazak u penziju, te je predviđena i djelimična amnestija za nagodbe oko poreznih sporova, otkrili su premijer i ministri u ponedjeljak. Budžetom je predviđen deficit od 2,4 odsto.

Luiđi Di Majo, zvaničnik Pokreta pet zvjezdica, stranke koja vlada u koaliciji s Ligom, na konferenciji za medije je istakao kako će temeljni dohodak stupiti na snagu u prvom godišnjem kvartalu.

Ministar privrede Đovani Trija odbacio je tvrdnje da nakon usvajanja budžeta u parlamentu planira dati ostavku, te je izrazio uvjerenje da će zabrinutoj Evropskoj komisiji uspjeti pojasniti usvojeni budžet.

"Ideja da bi ovaj budžet mogao raznijeti Evropu u potpunosti je neutemeljena", kazao je Trija.

Brisel je kritički nastrojen prema ciljevima budžeta italijanske populističke vlade, piše Hina.

Evropski komesar Pjer Moskovići je prošle sedmice upozorio da taj budžet nije dobar za narod, dok je direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Kristin Lagard ocijenila da Italija, članica eurozone, "mora poštovati pravila kluba" u budžetskoj disciplini.

Italijanski javni dug trenutno iznosi oko 132 odsto BDP-a i najveći je u Evropskoj uniji nakon grčkog. Tržišta strahuju da bi on mogao dodatno rasti sprovođenjem budžetskog plana vladajućih.

Prethodna italijanska vlada lijevog centra u programu za stabilnost predvidjela je deficit od 1,6 odsto BDP-a u ovoj godini, koji je u 2019. trebao biti prepolovljen.

Sadašnja vlada planira da deficit 2020. iznosi 2,1, a 2021. 1,8 odsto.

Rim je svoj predlog budžeta bio dužan dostaviti Komisiji do ponoći u ponedjeljak, a to tijelo mora odlučiti o daljnjim koracima do 30. novembra.

