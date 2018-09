Izbori - jeftin način za širenje ideja

Džon Tarmel se prvi put kandidovao na izborima 1979. i njegov primarni cilj je bila legalizacija kockanja. Tada je kampanjom od vrata do vrata osvojio 193 glasa, a to je obilježilo početak opsesije koja će na kraju ovog Kanađanina uvesti u knjige rekorda po broju učešća i poraza na izborima.

U roku od četiri decenije, Tarmel je učestvovao na 95 izbora, nadmećući se za pozicije počev od gradskih odbornika do poslanika. Često se kandidovao kao nezavisni kandidat, a broj glasova je varirao od 11 do 4.500.

Sklon izbornim platformama koje su često u suprotnosti sa naučnim činjenicama - poput one kada je klimatske promjene opisivao kao prevaru - nebrojeno puta je bio tema nimalo laskavih članaka sa naslovima poput „Super gubitnik ponovo poražen”, dok je u jednom radio nastupu nedavno nazvan „najvećim političkim gubitnikom”.

Tarmel brzo odbacuje kritike. „Da li se osjećam loše? Ne”, kazao je ovaj 67-godišnjak u intervjuu za britanski „Gardijan” iz njegove kancelarije u Brentrofordu, malom gradu u južnom Ontariju.

Za čovjeka koji sebe opisuje kao profesionalnog kockara, izbori nijesu tu da bi se na njima gubilo ili pobjeđivalo, već kao jeftino sredstvo za širenje ideja.

Tarmel je prvi put odlučio da se kandiduje na izborima nakon policijske racije tokom nelegalne partije karata koju je organizovao u Otavi. „Stalno su me hapsili”, kazao je. „Onda sam se kandidovao za parlament 1979. godine kako bih legalizovao kockanje i da bi prestali da me hapse”.

Njegova platforma se brzo proširila na legalizaciju droge i prostitucije. „Proglasili su me šampionom kockara, kurvi i uživaoca marihuane”.

Ta kampanja se održava u vrijeme kada je stopa inflacije iznosila devet procenata, stoga je Tarmel odlučio da u svoj program ubaci i ideju o ukidanju kamatnih stopa, navodi „Gardijan”. To je kasnije preraslo u Tarmelovu fascinaciju koju je on nazvao „nježna vrsta kapitalizma”. Taj projekat nudi ljudima priliku da stvore alternativne valute, uz podršku prioizvoda i usluga, objašnjava Tarnel. „Ljudi bez novca mogu bukvalno da osmisle neku vrstu sopstvenih vaučera i monetarizuju svoje vrijeme”.

Ubijeđen da je na tragu nečemu grandioznom, on koristi izbore kako bi predstavio svoju viziju. „Dakle, zbog toga se kandidujem”, kazao je on za britanski list. „Shvatio sam da ću morati da iskoristim svaku priliku da objasnim kako možemo da se spasimo od siromaštva koje nastaje zbog toga što nema dovoljno novca. „Imamo dosta bogatstva, dosta hrane, dosta odjeće, jednostavno nemamo dovoljno novca da to kupimo”.

Tarmel, koji često nosi kravatu za koju kaže da mu donosi sreću na kartama i bijeli građevinski šlem, sebe naziva „najpametnijim čovjekom na Zemlji.

Posljednjih godina odustao je od metode od vrata do vrata i odlučio se za agresivniji stil vođenja kampanje. Naime, pojavljuje se na svim debatama uključujući i one na koje nije pozvan - a redovno ih napušta u pratnji policije.

"Ne radim kampanje”, kazao je. „Odem, upišem se, proslijedim im saopštenje za medije i onda odem kući. Ukoliko ima debata, ja ću se pojaviti”.

Međutim, povremeno se njegova nekonvencionalna strategija isplati; mjesec nakon što ga je jedan list u Ontariju opisao kao „super gubitnika”, u drugom članku je objavljena vijest o stvaranju grupe posvećene uvođenju lokalne valute. „Misija ostvarena”, kaže Tarmel ponosno pokazujući oba članka.

Ono malo novca što ulaže potiče od kockarske zarade. „Živim tri bloka od najveće igre pokera u zemlji, što mi je omogućavalo da finansiram sve moje aktivnosti”, kazao je. Prije dvije godine je počeo da prima penziju, koja sada nadomještava zaradu koju je nekada imao od pokera.

Mada je uglavnom prestao da igra poker, on nema namjeru da uspori kada su u pitanju izbori. Tarmel se trenutno kandiduje na svojim 96. izborima, ovog puta za gradonačelnika Brentoforda, grada u kojem živi.

Kada se osvrne na prethodne četiri decenije koje su obilježili izborni porazi, on postane razdražljiv na pitanje da li je bilo vrijedno truda. „Koga briga. Ja obavljam svoju dužnost. Pojavim se, dam sve od sebe - što je moja dužnost - zavalim se i čekam da vidim šta će biti”.

Smirenijim glasom dodaje: „Ne žalim ni za čim. Za čovjeka bez resursa, zahvaljujući uglavnom novcu zarađenom na nezakonitim partijama karata, čega imam da se stidim?”

