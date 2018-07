"Izmislio" Trampa i okrenuo SAD naglavačke, sad dolazi u Evropu da pokrene revoluciju

Bivši glavni strateg Trampove administracije, Stiv Benon, planira da se suprostavi Džordžu Sorošu i podstakne desničarsku revoluciju u Evropi.

U intervjuu za Daily Beast, bivši savjetnik američkog predsjednika i po mnogima najzaslužniji za Trampovu pobjedu, rekao je da u Evropi formira fondaciju "Pokret" (The Movement) u nadi da će povesti desničarski, populistički revolt širom kontinenta, počevši od izbora za Evropski parlament narednog proljeća.

Za niz desničarskih grupacija koje bez profesionalne političke strukture ili značajnog budžeta "isplivavaju" širom Evrope, neprofitna organizacija bi trebala biti ključan izvor anketiranja, savjetovanja za predizborne poruke i think tank istraživanja.

Benonova ambicija jeste nadmetanje sa Otvorenim društvom (Open Society) Džordža Soroša koje je (od 1984. kad je nastalo) pretežno liberalnim pokretima doniralo 32 milijarde dolara.

Prethodnih godina, Benon je vodio razgovore sa desničarskim grupama širom kontinenta - od Najdžerla Faraža i članova Nacionalnog Fronta Marin Le Pen na zapadu, pa do Viktora Orbana i poljskih populista na istoku.

Benon predviđa desničarsku "supergrupu" u evropskom parlamentu koja bi mogla privući trećinu zakonodavaca nakon izbora sljedećeg maja. Ujedinjeni populistički blok te veličine bi imao mogućnost ozbiljnog ometanja parlamentarnih zasijedanja, potencijalno omogućivši, unutar populističkog pokreta, veliku moć za Benona.

Nakon što je otpušten iz Bijele kuće, Benon će se isprobati mogućnost sopstvenog Evropskog carstva. "Radije ću vladati u paklu, nego služiti u raju", rekao je, parafrazirajući sotonu iz Džon Miltonovog "Izgubljenog raja".

Benon i Rahim Kasam, bivši Faražov saradnik i urednik Brajtbarta, proveli su nedjelju dana u Londonu za vrijeme Trampove posjete Evropi. Između niza TV pojavljivanja, ugostili su mnoštvo vodećih evropskih desničara u hotelu Mejfer.

"Bilo je tako uspješno da ćemo početi da proširujemo kadar", rekao je Benon. "Svi se slažu da je maj sljedeće godine izuzetno važan, da je ovo prvo kontinentalno sučeljavanje populizma i družine u Davosu. Ovo će biti važan trenutak za Evropu".

Nakon pobjede desnog krila na referendumu za Bregzit i izbornog uspjeha Matea Salvinija, Benon vidi priliku da podigne radikalno neskladne nacionalističke partije primjenom dobro organizovane centralizovane operacije, a sa ciljem da uništi oponente na ljevici.

Do sada su "buntovne" populističke grupe patile od sličnih problema: nedostatak stručnosti i finansija. Stranka Marin Le Pen se u životu održala ruskim pozajmicama 2014, kada su francuske banke odbile da produže kreditne linije Nacionalnog Fronta. Le Pen se, na kraju, sa Putinom ponovo rukovala u Moskvi pred prošlogodišnje francuske izbore.

"Nisam shvatao ideju dok me Marin Le Pen nije pozvala da održim govor u Nacionalnom Frontu u Lilu", prisjeća se Benon. "Rekao sam, što želiš da kažem?"

"Sve što trebaš reći je da nismo sami", stigao je odgovor.

Benon je bio zapanjen činjenicom da nacionalistički pokreti u Evropi ne udružuju vještine i ne dijele ideje sa populističkim strankama u susjednim zemljama, kamoli na globalnom nivou.

Na bini se obratio masi: "Vi se borite za svoju zemlju i nazivaju vas rasistima. Ali dani kad su takve uvrede djelovale su završeni. Mediji establišmenta su psi sistema. Svaki dan postajemo sve snažniji, a oni slabe. Neka vas zovu rasistima, ksenofobima i drugim imenima, nosite to kao medalju".

Bivši Trampov menadžer kampanje vjeruje da se okidač za globalni populistički revolt javio prije deset godina za vrijeme finansijske krize i Obaminog spasavanja slomljenog bankarskog sektora. Sa rastom nejednakosti primanja, Benon je prvo podržao Saru Pejlin, a onda i Trampa kao pobjednike nad elitama establišmenta, sposobne da tradicionalnu politiku "izvrnu naopačke".

Ipak njegovi novi populistički heroji su u Evropi, a Angelu Merkel vidi kao savršeno korisnu za ubrzavanje takve dinamike u Evropi.

Komentarišući Trampovo prozivanje Merkel zbog ugovora o gasovodu sa Rusijom Banon je rekao: "Ovo je laž Angele Merkel. Ona je totalan folirant. Elite tvrde da je Tramp remetilac, ali ona je ta koja je predala Rusiji kontrolu zarad jeftinije energije".

Merkel i francuskog predsjednika Emanuela Makrona, koji je "potukao" Le Pen na prošlogodišnjim predsjedničkim izborima, Benon opisuje kao ranjive vođe evropskog establišmenta.

Sa Britanijom koja izlazi iz EU, vizija ujedinjenog kontinenta Merkel i Makrona će biti testirana na izborima sljedeće godine.

Benon je ubijeđen da će u narednim godinama doći do drastične pauze u evropskim integracijama. "Dogodiće se desničarski populizam. On će vladati", kazao je za Daily Beast. "Imaćete individualne, nacionalne države sa sopstvenim identitetima i sopstvenim granicama".

Narodni pokreti (grassroot movements) već postoje i čekaju da neko maksimalizuje njihov potencijal. "Dogodiće se u trenutku - čim pritisnemo prekidač".

Prizor Bregzita koji je gotovo porazio čitavu EU sa kampanjom koja je koštala sedam miliona funti, bio je velika inspiracija za Benona. "Kada su mi rekli da je budžet bio sedam miliona, rekao sam - Mislite 70 miliona? Koji *****? Sedam miliona ne kupuje ništa. Ne kupuje vam Facebook podatke, ne kupuje vam reklame, sedam miliona ne koristi ničemu".

"Čovječe. Petu najveću ekonomiju svijeta si izvukao iz EU za sedam miliona."

Benon je boravio u Italiji kako bi nadgledao kampanju ranije ove godine. Populističke partije su poljuljale ankete uprkos malim operacijama. "Pogledajte 'Pet zvijezda' i 'Sjevernu ligu'", rekao je Benon. "Koristili su sopstvene kreditne kartice. Preuzeli su kontrolu nad sedmom ekonomijom svijeta svojim kreditnim karticama. To je ludo."

Vicepremijera i ministra unutrašnjih poslova Italije, Matea Salvinija, Benon vidi kao model koji budući partneri "Pokreta" treba da prate. "Italija je kucajuće srce moderne politike. Ako funkcioniše tamo, funkcionisaće bilo gdje."

Benonova ambicija je da preuzme uporište u Evropi - na sličan način kojim je, kako vjeruje, Soroš dominirao procedurama posljednjih decenija.

"Soroš je genijalan. Zao, ali genijalan", rekao je Benon.

Benon želi da ispuni tu ulogu u desnici i ne stidi se svojih ciljeva. "Kod mene je ključna pobjeda. Ključna je moć. Želim da pobjeđujem i podstičem promjenu".

Ne plaši se da će biti karikiran na način na koji Soroša karikira desnica.

"Pogledajte Krisa Vajlija, zviždača Kembridž Analitike. On tvrdi da sam ja napravio psihološka oružja. Bukvalno me je učinio najvećim zlim genijem. Ja sam Bondov protivnik. To mi se pomalo sviđa".

Kasam, koji je sa Benonom blisko sarađivao u Brajtbartu kazao je da "Pokret" postaje sila koja će apsorbovati nacionalnu politiku.

"Zaboravite vaše Merkelove", rekao je Kasam.



