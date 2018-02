Jak zemljotres pogodio Tajvan: Dvoje mrtvih, više od 100 povrijeđenih

Dvije osobe su poginule, a više od 100 je povrijeđeno, neki od kojih teško, u zemljotresu magnitude 6,4 koji je danas pogodio istočni dio Tajvana, saopštila je vlada.

Premijer Vilijam Lai je rekao da su nastradali u srušenom hotelu u gradu Hualienu.

Državna novinska agencija CNA javila je da se urušio donji sprat hotela Maršal, u okrugu Hualien i da se vjeruje da unutra ima zarobljenih ljudi. Po navodima lokalnih medija više zgrada je srušeno a oko tridest ljudi zarobljeno je u srušenom hotelu.

Tavanski mediji javljaju da se drugi hotel, "Bjutiful Lajf hotel" nakrivio.

Photos of latest #Taiwan earthquake shared on Line group chat. Stay safe, everyone!! https://t.co/UmXgXH1YBj pic.twitter.com/4CupAQ49sE