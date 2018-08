Je li Tramp upravo sebi iskopao politički grob?

Donald Tramp je u najnovijem tvitu priznao da se njegov sin sastao sa Rusima i da je cilj bio da dobiju informacije o političkom protivniku.

"Izvještavanje lažnih vijesti, potpuna je izmišljotina da sam zabrinut o sastanku mog divnog sina Donalda u Tramp tornju. To je bio sastanak da bi se dobile informacije o protivniku, potpuno legalno i stalno se radi u politici - i nije nigdje odvelo. Ja nisam znao za to", naveo je Tramp.

Tramp je tvitovao kao odgovor na pisanje Vašington posta, koji je izvjestio da je Tramp zabrinut da je njegov sin nenamjerno ušao u zonu zabranjenih aktivnosti.

Kolumnistkinja Vašington posta Dženifer Rubin navodi da je ovim tvitom Tramp potencijalno sebi iskopao politički grob.

Ona objašnjava da on predstavlja svojevrsan poklon Robertu Muleru i njegovom timu, jer Tramp potvrđuje da je sastanak sa Rusima bio sa ciljem da se dođe do nečeg vrijednog - do neke inkriminišuće stvari o Hilari Klinton.

To bi moglo da bude kršenje federalnog zakona koji zabranjuje predsjedničkim kandidatima da traže nešto vrijedne od neameričkih državljana.

Trenutno je najsnažniji dokaz o kršenju zakona upravo e-mail Trampovog sina, a sada i tvit samog Trampa koji se i ograđuje navodom da nije znao za sastanak, što sugeriše da bi bio problem da jeste.

Foto: Reuters

Ali, on je znao za sastanak bar kasnije, i izdao je svojevremeno lažno saopštenje, a puno govore i kampanjaške najave da će izaći sa prljavštinom o Hilari u nekom trenutku.

Tramp očigledno ne shvata, komentariše Rubin, da je sam sastanak zavjera da se prekrše federalni zakoni o izbornoj kampanji. Insistiranje da je legalno da se nabave prljave informacije od stranaca je politički i moralno uvredljivo i pokazuje da je laž njegova tvrdnja da su Rusi bili protiv toga da pobijedi.

Takođe, e-mail govori da je Trampov sin pokušao da prikrije pravu svrhu sastanka jer je pričao o usvajanju djece.

Rubin se pita da li ovo sada znači otvoreno priznanje da je predsjedničku kampanju pomogla strana sila i pita da li se radi o abominaciji koncepta demokratije, jer se nisu samo građani pitali o izboru američkog predsjednika.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (3 glasova)