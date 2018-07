Jeremić: Vučića zanimaju još četiri godine na vlasti, spreman je da se odrekne Kosova zarad tog cilja

Predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić planira da za 4. novembar raspiše referendum o Kosovu zajedno sa vanrednim parlamentarnim izborima, na kojima kako je ocijenio, "namjerava da pokrade kao nikada do sada, očekujući da će zapadni dio međunarodne zajednice od toga okrenuti glavu".

"Zapadu je potreban potpis Srbije na sporazum koji bi Prištini omogućio članstvo u UN. Vučić planira da okonča pregovore o sporazumu i da onda kaže 'papir će biti potpisan ako pobijedi SNS'. Njega isključivo zanimaju još četiri godine na vlasti i spreman je da se odrekne i Kosova zarad tog cilja", rekao je Jeremić televiziji Naša.

Predsjednik Narodne stranke, koji je i bivši ministar spoljnih poslova Srbije, kazao je da je o mogućem datumu izbora saznao od svog bivšeg kolege, i da je to očekivanje najvišeg državnog rukovodstva jedne od članica Savjeta bezbjednosti UN.

Jeremić je ocijenio da je Vučiću referendum o Kosovu manje važan, jer će kako je naveo, "svakako biti potpuno izmanipulisan", a referendumsko pitanje bi moglo da bude nešto poput "da li ste za mir ili rat" ili "da li se slažete sa kompromisnim rješenjem za Kosovo koje bi omogućilo mir i stabilnost u regionu".

"Moćna režimska propagandna mašinerija će, kao i kada je 1995. godine Slobodan Milošević počinio veleizdaju u Krajini, predstaviti da je predaja Kosova pobjeda mira i da se svako ko je protiv, zalaže za rat. Nema veće laži. Srbiji ne prijeti nikakav rat, samo Vučiću prijeti gubitak podrške Zapada ako ne ispuni ono što je obećao", naveo je Jeremić.

On je ocijenio da je Vučić tokom nedavne posjete Parizu, predsjedniku Francuske Emanuelu Makronu sebe pokušao da predstavi kao "srpskog Šarla de Gola, jer je samo lider sa nacionalnom aurom poput de Gola mogao da se odrekne Alžira, pa će tako i Vučić kao srpski de Gol riješiti pitanje Kosova i zato traži podršku Francuske".

"To je, naravno, izazvalo konsternaciju kod domaćina - kada čujete da neko ko je na toliko odgovornoj poziciji tako o sebi fantazira, to ne može da vas ne zabrine. Vučić je time Francuskoj poslao poruku da Srbija smatra Kosovo svojom kolonijom, kao što je Alžir bio kolonija Francuske. To nije samo sa one strane istine i morala, već i zdrave pameti - s obzirom da ulazite u ključnu rundu pregovora sa tom stranom", rekao je predsjednik Narodne stranke.

Jeremić je rekao da je veoma zadovoljan početkom akcije Narodne stranke "Jedan potpis mijenja sve", jer je već prvog dana veliki broj građana dao svoj potpis protiv sporazuma koji bi samoproglašenom Kosovu omogućio članstvo u UN.

"Akciju smo pokrenuli istovremeno u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, a nastavićemo je tokom avgusta u čitavoj Srbiji. Narodna stranka će učiniti sve da spriječi naprednjački režim i Vučića da potpiše trajno odricanje od Kosova i Metohije zarad još četiri godine na vlasti i daljeg pljačkanja Srbije", rekao je Jeremić.

