Jeste ili nije istraga o miješanju Rusije: Tramp protivrečio sebi o razlozima za otpuštanje Komija

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da nije smijenio Džejmsa Komija s mjesta šefa Federalnog istražnog biroa (FBI) zbog ruske istrage, mada je prošle godine rekao da je prilikom otpuštanja na umu imao istragu o mogućem miješanju Rusije u izbore.

Tramp je danas na Tviteru opet napao Komija koji je počeo da promoviše svoju knjigu "A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership" u kojoj piše da je Tramp "okoreli lažov" koji se prema ljudima oko sebe ponaša kao "vođa mafije".

"Ljigavi Džejms Komi, najgori direktor FBI-aja u istoriji, nije otpušten zbog lažne ruske istrage, gdje, uzgred, nije bilo DOSLUHA (osim možda kod demokrata)!", naveo je Tramp.

Slippery James Comey, the worst FBI Director in history, was not fired because of the phony Russia investigation where, by the way, there was NO COLLUSION (except by the Dems)!