"Jevreji u AfD": Podrška ekstremnoj desnici s neočekivane adrese

Članovi nove grupe „Jevreji u AfD“ (JAfD) nisu doduše još razmišljali o ideji da ih „blagoslovi“ neki rabin, ali Volfgang Ful, zamjenik predsjednika JAfD kaže da ne bi imao ništa protiv toga.

Ful je Jevrej. Ranije je bio predsjednik Savjeta „Izraelitske religijske zajednice Badena“. S vidnim zadovoljstvom u nedjelju (7.10.) u Erbenhajmu je objavio da se osniva jevrejska grupa u stranci Alternativa za Njemačku. Inicijativa za sada ima dvadesetak članova. Većinom se radi o njemačkim državljanima koji su se početkom devedesetih godina doselili s područja bivšeg Sovjetskog Saveza.

„Na taj način želimo da pošaljemo jasan signal“, kaže jedan od osnivača grupe, koji ne želi da kaže kako se zove, a ne želi ni da razgovara sa „lažljivom štampom“ (Lügenpresse). „Ja sam kao Jevrej iz inostranstva član navodno ksenofobne Alternative za Njemačku. Tu dakle nešto ne štima. Ili smo mi ludi, ili je luda Merkelova!“

„Merkelova unijela jaz među njemačke Jevreje“

Svađa oko toga ko je „lud“ nastaviće se i nakon osnivanja te grupe. A isto tako će nastaviti da se produbljuje jaz među Jevrejima – i unutar i van AfD-a. Još prije osnivanja grupa, 17 jevrejskih organizacija i udruženja u zajedničkom saopštenju oštro je kritikovalo inicijativu.

„AfD je stranka u kojoj se odomaćila mržnja prema Jevrejima, relativizacija, pa sve do negiranja Holokausta. AfD je nedemokratska stranka koja prezire ljude i koja je dobrim dijelom desno-radikalna. Ta stranka je slučaj za Službu za zaštitu ustavnog poretka, a ne za Jevreje u Njemačkoj“, navodi se u saopštenju koje, između ostalih, potpisuju Centralni savet Jevreja u Njemačkoj, Savez tradicionalnih Jevreja i Opšta konferencija rabina.

Zamjenik predsjednika JAfD Ful na kritike jevrejskih udruženja uzvraća sljedećim argumentom: „Centralni savjet Jevreja je dijametralno suprotan od nas. Jevrejskim zajednicama u Njemačkoj je potrebna državna pomoć, a mi to odbacujemo.“ Sad je, dakle, Angela Merkel još i podijelila Jevreje u Njemačkoj, tako smatraju osnivači JAfD.

„Problem je zabrana ritualnog klanja“

Ful je iskoristio interesovanje javnosti kako bi na svoj način kritikovao zabranu ritualnog klanja životinja, koja je definisana i programom AfD: „Zabrana je problem. U Švajcarskoj su jevrejske zajednice preživjele uprkos zabrani, ali u Njemačkoj su uništene.“

Usijana atmosfera čitave te priredbe koja se održala u nedjelju mogla se osetiti i van dvorane u Erbenhajmu. Događaj je obezbjeđivalo 18 policijskih vozila, a u dvorani je sve bilo prepuno naoružanih redara s bubicama u uhu i tamnim naočarima za sunce.

Jevreji iz Rusije imaju simpatije za AfD

Strah je na osnivačkoj svečanosti udruženja „Jevreji u AfD“ igrao posebnu ulogu – naročito strah od muslimanskih izbjeglica. Jedan od osnivača Artur Abramovič demantovao je tvrdnje da bi iskustva jevrejske dijaspore moglo da dovede do više razumijevanja prema izbjeglicama ili čak do prihvatanja migracija: „Ta slika je pogrešna, i baš zbog toga je krajnje vrijeme za osnivanje platforme ’Jevreji u AfD’“, tvrdi Abramovič. On je inače u Njemačku došao sa svojim roditeljima kao dvogodišnjak iz Ukrajine.

Prema navodima jevrejskog aktiviste Saše Stavskog, vlasnika internet-platforme „Iskreno zabrinuti“ (Honestly Concerned), simpatije za AfD imaju prvenstveno Jevreji koji su se doselili s područja bivšeg Sovjetskog Saveza. Slične preferencije uočljive su i kod tzv. „ruskih“ Njemaca koji su se proteklih decenija s istoka doselili u Njemačku. Mnogi od njih su uvjereni da muslimanske izbjeglice danas navodno primaju više pomoći u integraciji nego jevrejski doseljenici prije deset ili dvadeset godina.

Religioznih udruženja unutar stranke?

Jevreji protiv Jevreja, hrišćani protiv hrišćana? Na religiozna udruženja unutar AfD van te stranke gleda se s veoma mnogo skepse. Nedavno je s kongresa njemačkih protestanata najavljeno da iduće godine nijedan predstavnik „hrišćana u AfD“ neće biti pozvan na kongres.

Poslanik AfD u Bundestagu Folker Minc, portparol platforme „Hršićani u AfD“, kaže da to ne može da razumije. On ne samo da je uvjeren da je stranački program AfD „kompatibilan“ s hrišćanskom vjerom, već smatra da to važi i za Jevreje: „AfD je stranka koja politički štiti Jevreje u Njemačkoj.“

