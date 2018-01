Junker: Moramo postaviti temelje za prijem zemalja Zapadnog Balkana

Predsjednik Evropske komisije Žan-Klod Junker izjavio je da zemlje Zapadnog Balkana zaslužuju perspektivu članstva u EU i da ona mora da postavi temelje za njihov prijem.



"Zemlje Zapadnog Balkana zaslužuju perspektivu pristupa EU. Ona neće biti sprovedena u djelo za vrijeme mog mandata na čelu Evropske komisije, ali moramo postaviti temelje za to, a dotične zemlje moraju da se poduhvate neophodnih reformi da bi do pristupa uskoro moglo i da dođe", rekao je Junker za Dojče vele.



On je kazao da je dobro što je Bugarska kao jednu od najvažnijih tema tokom svog predsjedavanja Unijom proglasila približavanje Zapadnog Balkana Uniji i naveo da je važan korak na tom putu samit o Zapadnom Balkanu koji će biti održan 17. maja.



Bugarska je odlično pripremljena za predsjedavanje Evropskom unijom koje je preuzela 1. januara, naveo je Junker i dodao da je ubijeđen da će njeno predsjedavanje donijeti Evropi veliki napredak.



"Bugarska se posvetila evropskoj agendi i težište stavila baš na tjeme koje su za Evropljane od posebnog značaja: migraciju, digitalnu agendu, evropsku odbrambenu uniju i evropsku budućnost zemalja Zapadnog Balkana", kazao je predsjednik Evropske komisije.



Naveo je da će Bugarska kao predsjedavajuća voditi važnu debatu o budućnosti Evrope, pošto će u 2018. godini biti donijete važne promjene za EU - od produbljivanja ekonomske i monetarne unije, preko budućeg uredjenja sistema azila, do budućeg budžeta EU.



Povodom izvještavanja evropskih medija koji su skeptični prema bugarskom predsjedavanju i navode da je najsiromašnija i najkorumpiranija zemlja EU, Junker je kazao da činjenice izgledaju drugačije.



"Bugarska je od prijema 2004. godine postigla velike stvari. Ona je prošle godine imala rast od 3,9 odsto, zapošljavanje se razvija pozitivno, budžet je pod kontrolom. Državni dug je ispod 30 odsto što je malo, čak i u odnosu na zemlje koje su već uvele euro", rekao je Junker.



Dodao je da Sofija može da ima i važnu ulogu u produbljivanju odnosa s Ankarom.



"U svakom slučaju je u našem interesu da sa Turskom tijesno sarađujemo. Istovremeno je na samoj Turskoj, koja izgleda kao da se udaljava od EU, da joj se približi. Kao susjed, Bugarska može da iskoristi tu posebnu vezu s Turskom kako bi intenzivirala dijalog i djelovala kao posrednik i prevodilac", naveo je Junker.

