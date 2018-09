Junker: Ne smijemo zanemariti Balkan, ako to uradimo, drugi će ga oblikovati

Evropska unija mora biti jedinstvena prema pristupanju Zapadnog Balkana inače će drugi preuzeti na sebe da oblikuju njeno najbliže okruženje, rekao je danas predsjednik Evropske komisije Žan Klod Junker.



Zapadni Balkan ne smijemo ispustiti iz vida, taj region ne smijemo zanemariti inače će drugi još povećati svoj uticaj, rekao je Junker u govoru o stanju Unije pred Evropskim parlamentom.



"Moramo naći jedinstvo kada se radi o Zapadnom Balkanu - jednom zauvijek. Ako to ne uradimo naše najbliže okruženje će oblikovati drugi", rekao je on.



Junker je rekao da EU ne smije da smanji napore da izgradi ujedinjeniju Evropu.



"Evropa može da izvozi stabilnost kao što smo uradili sa našim proširenjima", rekao je on.



Junker je u govoru više puta naglasio značaj ujedinjene Evropske unije koja treba da djeluje jedinstveno.



"Evropska unija je garant mira na kontinentu mira. Kontinentu koji uživa u miru zahvaljujući Evropskoj uniji. Stoga pokažimo veće poštovanje prema Evropskoj uniji. Spasimo njen imidž. Branimo naš način života, naš način postojanja", rekao je Junker.



Evropska unija je snaga sa kojom treba računati, rekao je Junker i dodao da su neki bili iznenađeni njegovim dogovorom s američkim predsjednikom Donaldom Trampom, ali da ne treba biti iznenađen jer "Evropa uspijeva kad govori jednim glasom".

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)