Kfor: Tači može slobodno da se kreće svuda po Kosovu, ne treba mu dozvola ni za sjever

Glavni portparol Kfora Vinćenco Graso izjavio je da prilikom nedavne posjete kosovskog predsjednika Hašima Tačija sjeveru Kosova nije bilo nikakvog incidenta, hapšenja ili vojne operacije i da Tači ima pravo da se kreće svuda po Kosovu, bez ikakve dozvole.



"Mi potvrđujemo da nije bilo nikakvog incidenta, nikakvog hapšenja, nikakve vojne operacije, i nikakvog napada na bilo koga... Tači je posjetio to područje i tokom posjete ga je pratio tim za zaštitu važnih ličnosti Kosovske policije", rekao je Graso za sajt Demostat, komentarišući nedavnu posjetu kosovskog predsjednika Hašima Tačija Gazivodama i napetost koju je ta posjeta izazvala.



Graso je potvrdio da Kfor nije bio unapred obaviješten o posjeti ali je rekao da je "gospodin Tači, kao najviši lider institucija Kosova, slobodan da se kreće svuda po Kosovu".



"Kosovska policija ne mora da pita za bilo kakvu dozvolu da ide na sjever Kosova, stoga, oni nisu prekršili nikakvo pravilo", rekao je Graso.



Graso je dodao da je situacija na Kosovu mirna i pod kontrolom i naveo da Kfor poziva sve strane da smanje tenzije na najniži nivo.



Dodao je da su srpski predsjednik Aleksandar Vučić i ministar inostranih poslova Ivica Dačić u pravu kad kažu da je Kosovskim snagama bezbjednosti potrebna dozvola Kfora da idu u sjeverni dio Kosova, ali je naveo da "ni Kosovske snage bezbjednosti niti bilo kakva paravojska ni specijalne jedinice nijesu pratile Tačija, kako su to pojedini mediji izvijestili".



"Nakon što je gospodin Tači napustio to područje, neke blokade bile su podignute u Zubinom Potoku, bez ikakvog očiglednog razloga. Kfor nije intervenisao, jer blokade nijesu predstavljale nikakvu opasnost za bezbjednost i slobodu kretanja, dok su u međuvremenu jedinice Kfora bile uključene u nadziranje velikog protesta u Prištini, kojem je prisustvovalo oko 13.000 ljudi", rekao je portparol Kfora.

