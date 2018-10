Ko je Trampov pristalica uhapšen zbog slanja bombi

Cezar Sajok (56), muškarac za kojeg se sumnja da je poslao paket-bombe političkim protivnicima Donalda Trampa, svoje političke stavove, ali i prijetnje objavljivao je vrlo otvoreno na društvenim mrežama.

Profili na njegovim društvenim mrežama, kao i bijeli kombi u kojem je živio, puni su poruka podrške predsjedniku Donaldu Trampu, kao i provokativnih fotografija i mimova koji napadaju liberale, javlja CNN.

Na jednom videu na Fejsbuku, Sajok, inače registrovani član Republikanske stranke, nalazi se na Trampovom skupu održanom 2016. godine s kapom s natpisom "Make America Great Again". Svoje stavove nije krio pa je tako i bivšoj šefici Debri Guregijan rekao da sebe smatra bijelim suprematistom. Ona je ispričala da joj je Sajok rekao kako bi "lezbejke poput nje i druge manjine trebalo poslati na ostrvo".

Nakon hapšenja rekao da mu nije bila namjera ikoga povrijediti

Sajok, stanovnik Aventure na Floridi, uhapšen je zbog slanja eksplozivnih paketa istaknutim demokratama i njihovim pristalicama. Uhapšen je u Plentejšnu, gradiću blizu Fort Loderdejla u Floridi, dok je bio u svom kombiju u kojem je i živio. Optužen je po pet tačaka, a mogao bi biti osuđen na 48 godina zatvora. Pred saveznog sudiju izaći će ovog ponedjeljka. Nakon hapšenja rekao je istražiteljima da bombe nisu bile namijenjene da nekoga povrijede i da mu to nije bila namjera.

Aktivan na društvenim mrežama

Sajok je bio vrlo aktivan na društvenim mrežama. Imao je dva profila na Fejsbuku i tri na Tviteru. Jedan video koji je objavio na društvenim mrežama jasno pokazuje osumnjičenog na Trampovom mitingu, a čini se da je riječ o kampanji 2016. godine. Drugi video, pak, prikazuje ga na Trampovoj inauguraciji, piše Indeks.

Osim ovih snimaka, Sajok je na društvenim mrežama objavljivao nekoliko teorija zavjere, kao i sadržaj koji govori protiv Hilari Klinton. U jednom tvitu prijetio je i bivšem potpredsjedniku Džou Bajdenu te bivšem državnom tužiocu Eriku Holderu.

Takođe je objavljivao sadržaj upućen protiv muslimana, adresu Džordža Soroša, te nekoliko fotografija domova nekih od ljudi koji su kasnije dobili bombe putem pošte.

Portparol Fejsbuka izjavio je za CNN kako su u petak zatvorili nalog osumnjičenog. Dodao je i da je Sajok već kršio pravila Fejsbuka, te da su neki njegovi postovi ranije bili uklonjeni, no da nijedan nije bio toliko ozbiljan da bi Fejsbuk ugasio njegov nalog.

Od ranije poznat policiji, 2002. osuđen zbog prijetnji bombom

Uz to, Sajok je već prije imao problema sa zakonom. Do sada je bio devet puta uhapšen zbog prevare, posjedovanja droge i krađa, i to uglavnom u Floridi. 2002. godine telefonom je uputio prijetnju da će raznijeti bombom firmu zaduženu za snabdijevanje strujom Florida Power and Light Co. Proglašen je krivim i osuđen uslovno na godinu zatvora, piše Indeks.

Porodica ga je nagovarala da ide na liječenje

Njegov bivši advokat, koji sad zastupa njegovu majku i sestre, rekao je da su mu one govorile kako bi trebalo da ide na liječenje.

"On misli da je s njim sve u redu”, rekao je advokat u telefonskom intervjuu za CNN nedugo nakon što se susreo s porodicom osumnjičenog. Dodao je i da njegova majka, koja je operisana u petak, ne može shvatiti njegove stavove i ponašanje. Prema izvještaju o bankrotu koji je potpisao 2012. godine, Sajok je naveo da živi s majkom. Advokat je otkrio i kako je Sajokov otac Filipinac, a majka Italijanka.

Bio je uzoran radnik s radikalnim stavovima

Guregijan, koja je glavna upravnica New River Pizza & Fresh Kitchena u Fort Loderdejlu, rekla je kako je Sajok koristio svoj bijeli kombi za dostavu njihove hrane tokom noći. Posao dostavljača u njihovoj firmi radio je do aprila ove godine kad je dao otkaz zbog drugog posla.

Rekla je da je znala kako je imao problema te da je o sebi govorio da je bijeli suprematista. Sajok nije volio gej ljude, crnce, Jevreje i sve koji nisu bijelci, dodala je.

Iako su joj bili odbojni njegovi politički stavovi, nije ga otpustila jer je dobro radio svoj posao. Izjavila je kako je bio uzoran radnik te je dodala kako ne može razumjeti da je poslao te bombe. Budući da je pripadnica gej populacije, Sajok joj je rekao da će "gorjeti u paklu", izjavila je za CNN.

