Ko riskira, profitira: Ogroman porast onlajn prodaje za Najk

Nova reklamna kampanja za Najk, kojom se obilježava 30 godina slogana "Just Do It", a u kojoj se pojavljuje bivši kvoterbek San Francisko 49ersa, Kolin Kapernik, podijelila je Amerikance. Oni najbjesniji su i pozivali na bojkot kompanije spaljivanjem obuće i odjeće.

Ipak, čelnici kompanije danas trljaju ruke, jer je kontroverzna odluka doprinijela porastu onlajn porudžbina za 31 odsto.

Kapernik od 2011. godine ima ugovor sa proizvođačem sportske opreme, ali do sada nije učestvovao ni u jednoj velikoj kampanji ovog brenda.

"Bilo je spekulacija da će Najk/Kapernik kampanja dovesti do pada prodaje. Ipak, naši podaci od ove sedmice ne podržavaju takvu teoriju", kazao Hetal Pandija, suosnivač Edison Trendsa, firme za istraživanje tržišta.

Kapernik je izazvao je brojne kontroverze kada je 2016. započeo pokret među profesionalnim sportistima u SAD, kleknuvši tokom intoniranja američke himne pred početak jedne od utakmica.

Kapernik je to tada učinio iz protesta zbog sve učestalijih slučajeva policijske brutalnosti prema Afro-amerikancima.

Već dvije godine je bez kluba i sada tuži NFL (Nacionalnu fudbalsku ligu) smatrajući da je sabotiran zbog svojih političkih uvjerenja.

