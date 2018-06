Kocijas: Evropa mora da održi riječ datu Makedoniji i Albaniji

Zemlje Evropske unije moraju da održe svoju riječ i otvore pregovore o pristupanju EU sa Makedonijom i Albanijom na samitu 28-29. juna, rekao je u intervjuu za briselski portal Euraktiv grčki ministar spoljnih poslova Nikos Kocijas, ističući da će to doprinijeti stabilnosti na Balkanu.



Grčki ministar smatra da bi otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom pomoglo tim zemljama da efikasnije rješavaju probleme, a da bi u suprotnom mogao da bude doveden u opasnost sporazum o imenu koji su postigle Grčka i Makedonija.



Kocijas, koji Makedoniju sve vrijeme naziva Sjevernom Makedonijom, iako Evropska komisija još koristi naziv BJRM, u intervjuu za EURACTIV.com, koji je dao u Luksemburgu pred današnji sastanak ministara spoljnih poslova EU, rekao je i da Balkan, zajedno sa Grčkom, treba da ide naprijed ka zajedničkoj evropskoj budućnosti.



On je ukazao na neslaganje u EU među "važnim" članicama o tome da li Evropa treba da se proširi ili produbi ali i rekao da će Albanija i Makedonija, kao i proširenje, biti "visoko na agendi" ministara spoljnih poslova.



"Želio bih da pozovem sve strane da shvate da postoje realni problemi sa ovim zemljama ali da će im proces pridruživanja pomoći da ih efikasnije reše", istakao je Kocijas.



Takođe je rekao da je poručio partnerima u EU da budu strogi ali da ne blokiraju evropsku perspektivu Makedoniji i Albaniji.



"Plašim se da bi, ako Makdonija ne dobije datum, svi napori, uz žrtvovanja i kompromise sa obje strane, mogli da budu ugorženi. Takođe, ako jedna od dvije zemlje počne pregovore a, recimo Albanija, ostane po strani, to će dovesti do nestabilnosti u regionu", kazao je Kocijas.



Grčki ministar je rekao i da, ako su neke zemlje imale neriješena pitanja sa Makedonijom i Albanijom, trebalo je to već da kažu, a da je sada tu Komisijin izvještaj o napretku i predlog da se otvore pregovori i da "Evropa mora da drži riječ".



"Njemačka treba da bude otvorenija za Makronove predloge (o reformi EU)... A Francuska treba da pristane na otvaranje pregovora uzimajući u obzir i pozitivnije raspoloženje koje će Berlin vjerovatno pokazati. Ne treba da gubimo ili dobijamo ili da se dijelimo na pobjednike i gubitnike. Ono što treba, jeste da promovišemo evropsku viziju", istakao je Kocijas.



Grčki ministar je rekao da su na početku primjedbe oko Makedonije i Albanije imale Danska, Belgija, Holandija i Francuska, ali da je nekih kontradikcija bilo i u politici Njemačke jer kancelarka Angela Merkel zbog neslaganja u vladajućoj koaliciji "mora oprezno da vaga" mjere koje se odnose na treće strane ili rješenje pitanja migracije.



Podsjetivši da Francuska nije zadovoljna kako se odvija debata o budućnosti Evrope, Kocijas je rekao da je ključno da se Francuska uskladi sa Njemačkom kako bi se izbjegla destabilizacija Balkana.



Na pitanje da li mu se čini da poslije godina stagancije balkanske zemlje rješavaju probleme ali da neke evropske zemlje to ne žele da vide, Kocijas je odgovorio da se i on pita, iako Grčku i Srbiju veže tradicionalno prijateljstvo, koliko dugo će Albanija stajati i gledati kako Srbija ubrzava pregovore i završava ih, a da ih Tirana nije ni započela.



"To su destabilizirajući faktori jer vlade neće uspjeti da ih prežive. A promjene u regionu Balkana, osim u slučaju Grčke, nikada nisu bile lake ili prijatne", zaključio je grčki ministar spoljnih poslova.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)