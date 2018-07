Kosovo: Šestorica osuđena zbog ratovanja u Siriji

Sud u Prištini osudio je danas na kazne od dvije do četiri godine zatvora šestoricu Albanaca s Kosova koji su se borili u Siriji u redovima ekstremističkih grupa.



Oni su proglašeni krivim za "organizovanje grupe" i za to što su bili "aktivni u okviru terorističke grupe", rekla je sudija Suzana Čerkini.



Sedmi član grupe osuđen je na osam mjeseci zatvora uslovno za nelegalno posjedovanje oružja.



Advokat odbrane Besim Sulejmani odbacio je presudu i rekao da je bez osnova.



"Nema ni najmanjeg dokaza da su oni (optuženi) učestvovali u sukobu" u Siriji rekao je on za Frans pres.



Oko 300 kosovskih Albanaca pridružilo se ekstremistima u Siriji i Iraku, prema kosovskom ministarstvu unutrašnjih poslova.



Oko 50 Albanaca s Kosova poginulo je u Siriji ili Iraku, a 120 se vratilo u zemlju. Među onima koji su se vratili, oko 90 ih je uhapšeno od septembra 2014. godine.



Skupština Kosova je u martu 2015. zakonom zabranila učešće građana Kosova u stranim konfliktima, a zakon predviđa zatvorsku kaznu od pet do 15 godina za one koji učestvuju u stranim sukobima, pozivaju na to ili kriju počinioce takvih djela.

