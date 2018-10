Krave u Nepalu bivaju odbačene kada nisu od koristi: Upoznajte čovjeka koji ih spašava koristeći motocikl

U Katmanduu, glavnom gradu Nepala mnoge krave bivaju odbačene kada više nisu od koristi svojim vlasnicima.

Jedan čovjek ih spašava koristeći svoj motocikl.

"Krave jedu plastiku na ulicama, nemaju vode i zato umiru. Služim stoci na ulici koja umire. Zemlja je zajednička za sve, svi imaju pravo da žive. Spašavamo i prevozimo malu i povrijeđenu telad na motociklu. Ima mnogo organizacija koje traže pse, ali nema nijedne za krave i zato sam ja počeo da radim za njih. Četvoro nas ide da spašava krave. Tražimo pomoć od pješaka", kazao je R.B. Neupane, socijalni radnik.

On je kazao da rizikuju svoje i živote teladi prevozeći ih motociklom.

"Nakon što ih dovedemo u sklonište, vakcinišemo ih i pospemo fenolom. Krave i telad su ostavljena na ulici kada više nisu od koristi svojim vlasnicima. Ako krava ostari ili prestane da daje mlijeko, iako su njeno miljeko pili 12 do 18 godina, sve to zaborave i ostave krave na ulici. Ima oko 8.000 krava i teladi u Katmanduu, Baktapuru i Lalitpuru. Krava je nacionalna životinja Nepala. Zašto država ne brine o njima? To je njena odgovornost. Hranim ih svježim kukuruzom. Ponekad i sam zaboravim da jedem", kazao je Neupane.

