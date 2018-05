Lava na Havajima stigla do okeana, stvara otrovna isparenja

Stanovnici na Havajima koji se suočavaju sa erupcijom vulkana Kilauea upozoreni su na novu opasnost pošto je lava stigla do okeana gdje može u kontaktu s vodom da stvori otrovne gasove i isparavanja, prenijela je danas agencija AP.

Lokalna civilna upozorila je vozače, vlasnike čamaca i ostalo stanoništvo da je lava prešla dio autoputa na Velikom ostrvu ali i na opasnost isparavanja gasova sumpor dioskida.

Lava dodatno isparava otrovne gasove u kontaktu s morskom vodom pošto je stigla do Tihog okeana.

Hawaii: Some more incredible & shocking footage of #volcanoeruption #nature pic.twitter.com/JU2wUxhvGB