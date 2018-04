Liberman: Ako Sirija upotrijebi ruske rakete Izrael će uzvratiti

Ministar odbrane Izraela Avigdor Liberman upozorio je danas da će Izrael uzvratiti ako Sirija upotrijebi rakete za protivvazdušnu odbranu ruske proizvodnje protiv jevrejske države.

"Ono što je važno za nas je da odbrambeno oružje koje Rusi daju Siriji ne bude upotrijebljeno protiv nas", izjavio je Liberman za izraelske medije, govoreći o navodnim planovima Rusije da daju sirijskom predsedniku Bašaru Asadu rakete tipa S-300, dodavši: "Ako se upotrebe protiv nas, mi ćemo djelovati protiv njih".

On je objasnio da se Izrael "ne miješa u unutrašnje poslove Sirije, ali s druge strane neće dozvoliti da Iran preplavi (tu zemlju) unaprijeđenim oružanim sistemima koji će biti upereni protiv Izraela".

Ruski dnevnik Komersant je, pozivajući se na neimenovane vojne izvore, izvijestio u ponedjeljak da bi Rusija mogla početi da snabdijeva Siriju unaprijeđenim protiv avionskim sistemima u bliskoj budućnosti.

List je naveo da eksperti vjeruju da bi Izrael negativno reagovao na svaku odluku o snabdijevanju raketama i da bi mogao da bombarduje područje gdje bi bile razmještene.

Jedan ruski diplomata je izjavio da je Izrael tražio od Moskve da ne snabdijeva sirijsku vojsku unaprijeđenim S-300 raketnim sistemima, prenose izraelski mediji izveštaje Rojtersa.

"Čujem i čitam većinu tih izvještaja, (ali) oni nemaju osnovu u realnosti. Jedna stvar bi trebalo da bude jasna - ako iko puca na naše avione uništićemo ga", rekao je Liberman.

On je ocijenio da je Iran problem, a ne Rusija jer su ruski odbrambeni sistemi već bili razmješteni u Siriji i nisu korišćeni protiv Izraela.

"Imamo otvorenu liniju. Zaista imamo diskurs (s Rusima). Ponekad je to komplikovan diskurs ali je otvoren. Nekoliko godina mi smo u stalnoj koordinaciji i sposobni da izbjegnemo sukob s Rusima", objasnio je izraelski ministar.

Izrael je više puta iz vazduha napadao konvoje oružja namijenjene libanskom Hezbolahu koji se u Siriji, kao i Iran, bori na strani snaga sirijskog predsjednika.

Takođe je odgovarao na prelivanje vatre preko granice za koje je vjerovao da je posrijedi greška.

Sinoć je lider proiranskog Hezbolaha Hasan Nasralah optužio Izrael za misteriozno ubistvo palestinskog elektro inženjera, člana Hamasa, Fadija al-Bača, u Maleziji tokom vikenda.

"To je izraz nastavka plana Izraela da ne poštedi ni jedan arapski um, um koji ima znanje, stručnost i iskustvo ili um koji će jednog dana biti dio arapske nacije”, rekao je Nasralah, dodavši da je to razlog što Izraelci gone arapske naučnike od Irana do Tunisa i Malezije, pomenuvši i ubistva libanskih umova koji su kako je rekao ubijeni u posljednjim nedjeljama i mjesecima u misterioznim okolnostima širom svijeta.

Liberman je optužbe odbacio, rekašvi da ne zna o čemu govori Nasralah i da je on usred izborne kampanje imajući u vidu da su libanski parlamentarni izbori u maju. Dodao je da ne bi optužbe vođe Hezbolaha shvatao isuviše ozbiljno.

Osvrćući se na najavu američkog predsjednika Donalda Trampa da će u maju odlučti da li da se povuče iz nuklearnog sporazuma s Iranom, Liberman je rekao da SAD ne pitaju Izrael šta da rade i da će djelovati na osnovu sopstvenih obzira.

Zaključio je da je Tramp pod pritiskom, pomenuvši sadašnju posjetu francuskog predsjednika Emanuela Makrona i predstojeću posjetu njemačke kancelarke Angele Merkel.

