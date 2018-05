Islamska država preuzela odgovornost za napad na izbornu komisiju u Libiji: 12 ubijenih, sedam ranjenih

Ekstremistička grupa Islamska država je danas objavila da su njeni pripadnici danas napali Visoku izbornu komisiju Libije u Tripoliju.

"Dvije samoubičake akcije su pogodile sjedište izborne komisije" u glavnom gradu Libije, saopštila je propagandna služba Islamske države, "Amak".

Ubijeno je 12 ljudi, a sedmoro ranjeno, kažu izvori u zdravstvu.

Jedan pd samoubica se raznio u zgradi komisije u centru Tripolija a ostali napadači su je zapalili, rekao je portparol Ministarstva zdravlja.

Snimci na društvenim mrežama pokazuju gusti crni dim koji izlazi iz zgrade.

At least 12 dead after attack on Libya’s electoral commission headquarters in Tripoli https://t.co/u441SYpPSd pic.twitter.com/8gwfzj9BAi