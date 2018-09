Lula da Silvi zabranjeno učešće u trci za predsjednika Brazila

Većina sudija Visokog izbornog suda Brazila odlučilo je da poništi kandidaturu bivšeg predsjednika te zemlje Luisa Inacija Lula da Silve za predsjedničke izbore 7. oktobra, iako on vodi po anketama.



Na sjednici koja je trajala do rano jutros većina od sedam sudija tog suda glasalo je protiv nekad veoma popularnog predsjednika koji se od aprila nalazi u zatvoru zbog korupcije. Da Silva tvrdi da je presuda za korupciju lažna i žalbeni postupak za tu presudu je u toku, mada je prva žalba odbačena.



Njegova ljevičarska Radnička partija izdala je saopštenje navodeći da će se žaliti na odluku suda.



Sudija Vrhovnog suda Luis Roberto Baroso koji je prvi glasao protiv Lula da Silve rekao je da je odluka bila vrlo jednostavna jer zakon zabranjuje kandidaturu onih kojima je odbačena žalba na krivičnu presudu.



Da Silva, bivši sindikalni vođa, vodio je Brazil tokom perioda procvata od 2003. do 2011, promovišući socijalne politike koje su milione izvukle iz siromaštva.



Da Silva služi 12-ogodišnju kaznu zatvora za korupciju i pranje novca pošto je osuđen za pružanje usluga građevinskoj kompaniji Grupo OAS za obećan stan na obali.

