Mađarska: Beznađe u redakciji

Novi vlasnici najvećeg nezavisnog medija u Mađarskoj tvrde da se neće miješati u uređivačku politiku. Međutim, novinari koji rade za portal Index.hu nijesu ubijeđeni u to, a dešavanja proteklih godina pokazuju i zašto je to tako.

Desetine dnevnih novina, radio i televizijskih stanica koje su se kritički odnosile prema premijeru Viktoru Orbanu promijenile su vlasnike u posljednjih četiri godine. Neke su poslije toga zatvorene, dok su druge brzo i dramatično promijenile ploču, navodi Rojters.

Onog dana kada je informativni kanal Hir TV preuzet prošlog mjeseca, jedan od novih vlasnika Zolt Njerges, kazao je novinarima u redakciji da se neće miješati u njihov posao. Programi, koji je trebalo da budu emitovani te večeri, uključujući i političku emisiju su otkazani. Umjesto njih emitovan je Orbanov govor.

Prošle nedjelje, Evropski parlament je glasao da se Mađarska kazni zbog kršenja pravila EU o demokratiji, korupciji i građanskim pravima, uključujući medijske slobode, mada je prava kazna, koja bi podrazumijevala suspendovanje glasačkih prava Mađarske, malo vjerovatna.

U izvještaju EP navodi se da su mediji uglavnom u rukama oligarha koji podržavaju Orbana, a reklame koje finansira država idu većinom medijima koji su lojalni vladi dok je drugim novinarima često zabranjeno da uđu u parlament.

Mađarska vlada je negirala podrivanje slobode medije i tvrdi da ne želi da kontroliše medije. Vlada je tužila EP, optužujući ga za kršenje pravila glasanja.

Na pitanje o nezavisnosti Indeksa, jedan od krajnjih vlasnika, Gabor Sigler, kazao je juče da je ona zagarantovana.

„Nemamo pravo da se miješamo u dnevno uređivanje sadržaja lista”, kazao je on u intervjuu za napi.hu, jedan od manjih sajtova okupljenih oko Indeksa koji su Sigler i njegovi partneri takođe kupili.

„Potreban nam je nezavistan, čitan i kvalitetan Index.hu kako bi ostvarili naše poslovne ciljeve”.

Uređivačka politika Indeksa se nije promijenila od preuzimanja prošlog ponedjeljka, ali su zaposleni na oprezu. Na naslovnoj strani postavljena je kazaljka koja pokazuje na „nezavisan”, pored čega je „u opasnosti” a zatim „nije nezavisan”.

Preko saveznika kontroliše većinu mediju: Orban Foto: Reuters

„Kada se to promijeni, pričaćemo. Što je glasnije moguće”, stoji u zaglavlju. To su potpisale desetine zaposlenih koji su situaciju uporedili sa ratom.

Glavni urednik Atila Tot-Senezi kazao je za Rojters da su njegove kolege novinari veoma napeti. „Htjeli bismo da radimo u miru”, kazao je on. „Nije dobro ni za kog od nas da mi budemo vijest”.

Sigler i investitor u medije Josef Oltjan stekli su kontrolu nad Indeksom kupovinom medijske grupe X onlajn Zrt, koja prodaje reklamni prostor, kao i kompanije koja je bila vlasnik fondacije koja je garantovala uređivačku slobodu Indeksa.

Oltjan je član stranke koja je u koaliciji sa Orbanovim vladajućim Fidesom, dok je Zigler radio u u Indeksu skoro dvije decenije.

Urednik Tot Senezi je kazao da je zabrinut da bi promjena vlasništva mogla dovesti Indeks pod uticaj Fidesa i njihove ideološke agende nazvane „Nacionalni sistem saradnje” (NER).

NER je osnovan 2010. godine kako bi se suprotstavio liberalnim vrijednostima i propagirao nacionalističke politike, a zahvaljujući njemu pojedini Orbanovi prijatelji i porodica su dobili veliki udio u javnim preduzećima.

„Ono što izgleda kao scenario sudnjeg dana možda je realnost”, kazao je Tot Senezi. „Moguće je da se NER upravo sada prbližava Indeksu”.

Sigler je to demantovao. „Želim da to kategorički demantujem”, napisao je on u mejlu Rojtersu. „Sami smo odlučili da kupimo kompanije; niko ne stoji iza nas”.

Oltjan nije odgovarao na pitanja novinara.

Kako medijska scena postaje sve jednoličnija, sve više Mađara se okreće Indeksu. Broj posjetilaca na dnevnom nivou je porastao za 20 odsto u odnosu na isti period 2017.

Orban kritikuje sajt, koji sprovodi istrage o navodnoj korupciji u vladi i objavljuje uredničke komentare u kojima kritikuje njegovu antiimigracionu, anetievropsku retoriku.

Na jednom javnom događaju u maju Orban je na pitanje novinara portala kazao: „Ne odgovaram fabrikama lažnih vijesti”.

Prošlog oktobra, Dejvid Kostelančik, tadašnji vodeći američki diplomata u Mađarskoj, kazao je da se nezavisni novinari u toj zemlji „suočavaju sa pritiskom i zastrašivanjem” od strane vlade, naglašavajući da vlada značajna sredstva opredijeljena za oglašavanje usmjerava prema prijateljskim medijima.

Mađarsko ministartvo inostranih poslova pozvalo je Kostelančika na razgovor i saopštilo mu da su njegovi komentari „neželjeno miješanje u unutrašnju mađarsku politiku”.

Sljedećeg mjeseca Vašington je najavio program za „povećanje pristupa građana objektivnim informacijama” dodjelom granta od 700.000 dolara za neku novinsku organizaciju.

Međutim, kako su otopljavali odnosi Mađarske sa SAD nakon izbora Donalda Trampa postajalo je jasnije da je program osuđen na propast. U julu Stejt department je saopštio da odustaje od njega. NI Stejt department ni Ambasada SAD u Budimpešti nijesu odgovarali na pitanja novinara Rojtersa zašto je program ugašen.

Novinari postaju politički aktivisti

Hir TV nastavlja da prati vladinu melodiju. „EU želi da oduzme prava Mađarskoj da brani svoje granice”, navodi se u glavnoj priči na sajtu nakon glasanja u EP.

Za Gabora Vargu, istraživačkog novinara koji je u toj televizijskoj stanici dao otkaz prošlog mjeseca, sve ovo je već viđeno. On je prethodno radio za Nepsabasag, vodeći dnevni list u zemlji, sve dok ga jedan Orbanov saveznik nije kupio a zatim zatvorio 2016.

Varga traži novi posao u novinarstvu, ali mu je izbor znatno sužen.

Dosta mojih kolega novinara su postali politički aktivisti, ali ja ih neću slijediti”, kazao je on. „Ja vjerujem u objektivno izbalansirano novinarstvo. To, međutim, ne funkcioniše u Mađarskoj”.

Reklame državnih kompanija u medijima koje niko ne prati

Od kako je Orban izabran za treći uzastopni mandat nakon ubjedljive pobjede u aprilu, ubrzao se ritam promjene vlasnika medija.

Politička lojalnost se isplatila za desetine medija koji su igrali uz muziku vlade. Oni koji su podržali Orbana dobili su više reklama od državnih firmi, tvrde istraživači.

Oko 10 procenata državne potrošnje na internet reklame ide Indeksu dok njegov najveći rival, provladin Origo, dobija oko 80 odsto i to nakon što ga je 2015. preuzela jedna provladina grupa.

Prihod od reklama državnih kompanija na TV2, drugom po veličini komercijalnom kanalu u Mađarskoj, više se nego utrostručio 2016. nakon što ga je preuzeo Orbanov saveznik Endi Vajna, navodi istraživačka kompanija Kantar medija.

„Mnogi komercijalni oglašivači objavljuju reklame u provladinim medijima koje skoro niko niti gleda niti čita”, kazao je medijski analitičar Atila Batrofi. „To možemo nazvati novcem za lobiranje i štetno je na svakom nivou”.

