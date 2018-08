Majka dječaka koji se ubio zbog homofobije: Djeca su mu govorila da to uradi

Majka dječaka iz Kolorada, koji se ubio zato što su ga u školi maltretirali kad im je rekao da je homoseksualac, kaže da krivi samu sebe.

"Znate li kako je to biti mrtav dok si još živ? Izgubiti dijete? To boli", kaže Leja Pirs za BBC.

Rekao je sestri da su mu druga djeca rekla da se ubije

"On i njegova starija sestra, oni su bili jako bliski, govorio bi joj sve. Moj sin je došao kući iz škole i rekao joj je da mu djeca u školi govore da se ubije. Nije došao meni, a to boli, jer ja bih razumjela i branila bih ga", kaže Pirs: "Prilično sam sigurna da je rekao nekome ko ima cijeli stav da to nije u redu i ko je odlučio okomiti se na njega."

"Osjećam se odgovorno jer, kao majka, trebalo je da osjetim njegov bol. Trebalo je da vidim patnju, a nisam, i osjećam se odgovorno jer nisam vidjela bol u očima moje bebe", govori kroz suze.

Pirs ima i poruku za djecu homoseksualce: "Rekla bih im da su divni i posebni i da nema ništa drugačije u vezi s njima na što bi trebalo ukazati, zbog čega bi ih trebalo tretirati bilo kako drugačije nego s ljubavlju."

"Učite djecu da je u redu biti različit"

Što se roditelja tiče, majka dječaka koji se ubio poručuje im: "Učite djecu da vole. Učite ih da je u redu biti različit jer svi smo različiti. Niko nije isti, a da smo isti, ovaj bi svijet bio dosadan."

Pirs je prethodno ispričala medijima kako joj je njen sin ovog ljeta otkrio da je homoseksualac, piše Indeks.

"Izgledao je jako prestrašeno kada mi je rekao: 'Mama, ja sam gej.' Bili smo u automobilu i pogledala sam ga, sav se sklupčao dok je to govorio. Odgovorila sam mu da ga još uvijek volim", izjavila je njegova majka.

