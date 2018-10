Makron: Nije tačna vijest o vizama za Britance ako nema dogovora o Bregzitu

Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je večeras poslije samita lidera Evropske unije (EU) u Briselu da Francuska nema namjeru da uvodi vize britanskim turistima ukoliko London i Brisel ne postignu sporazum o budućim odnosima poslije Bregzita.



"Želim da umirim sve i da mislimo na dan poslije (Bregzita). Ne želim stvaranje panike", rekao je Makron demantujući navode u britanskim medijima o mogućim vizama.



Makron je rekao da se preduzimaju mjere u slučaju da nema sporazuma, kako bi se "život normalno nastavio" bez uticaja na ljetove, brodove, vazdušni saobračaj i kretanje građana ali će to biti s novim pravilima.



"Nije dobro reći da će biti katastrofa ako nema dogovora. Želim dogovor, ali nisam ni za loš dogovor. U slučaju da nema dogovora, naša je odgovornost da to što manje utiče na stanovništvo", dodao je Makron.



Francuska vlada planira da usvoji zakon o tom pitanju kako bi izbegla primjenu viza za britanske turiste koji žele u Francusku.



U Briselu je danas završen dvodnevni samit EU posvećen Bregzitu na kojem je pored zastoja u pregovorima izražena nada u postizanju sporazuma.



Do zastoja u pregovorima došlo je zbog neslaganja oko granice sa Irskom poslije Bregzita, koji zvanično stupa na snagu 29. marta 2019. godine.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)