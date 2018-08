Manigolt Njuman: Tramp me neće ućutkati ni zaplašiti

Bivša savjetnica Bijele kuće Omaroza Manigolt Njuman izjavila je da je američki predsjednik Donald Tramp neće "ućutkati", dok se njena osuda bivšeg šefa pretvorila u moguću pravnu bitku.

U intervjuu AP-u, Manigolt Njuman, koja promoviše svoju novu knjigu o vremenu kada je bila u Trampovom okruženju, tvrdi da pokušavaju da je spriječe da ispriča svoju priču.

"Neće me zaplašiti Donald Tramp", rekla je juče u intervjuu američkoj agenciji samo nekoliko sati nakon što su ljudi iz Trampove kampanje pokrenuli pravni postupak protiv nje zbog navodnog kršenja ugovora.

Govoreći o svojim i stavovima predsjednika, Manigolt Njuman je rekla da ona prije sve želi da vidi Ameriku ujedinjenu, ne podijeljenu. "Ne želim da imamo rat među rasama kao što želi Donald Tramp", rekla je.

Manigolt Njuman (44) je objelodanila snimke razgovora iz Bijele kuće uoči jučerašnjeg objavljivanja svoje knjige "Unhinged: An Insider Account of the Trump White House".

"Rasista", "netolerantan", "ženomrzac", reči su koje Manigolt Njuman upotrebljava kada u knjizi govori o Trampu, za koga kaže da nije sposoban da obavlja predsjedničku funkciju.

U svojim posljednjim odgovorima Manigolt Njuman na Tviteru, Tramp je bivšu savjetnicu nazvao "ludom” i "psom".

Tramp je napisao i da je njegov "šef kabineta Džon Keli dobro uradio kada je brzo otpustio tog psa".

Prethodno je Tramp reagovao na optužbe iznete u knjizi "Unhinged" koje se odnose na njegovu navodnu upotrebu pogrdne riječi za Afroamerikance (nigger).

Snimci Manigolt Njuman, koja je i sama Afroamerikanka, to navodno dokazuju.

"Nemam tu riječ u svom rečniku i nikad nisam imao, sve je izmislila", napisao je Tramp.

