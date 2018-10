Mediji su tu da hvale vladara

Na Bliskom istoku vodi se prava medijska borba oko "ispravnog" tumačenja slučaja Kašogi. Po tome kako različito tumače događaje posebno se ističu katarski i saudijski mediji. To pokazuje da u regionu nema slobode medija.

Lica su im ozbiljna dok gledaju u objektiv foto-aparata. Otac je nešto uzdržaniji od sina. Obojica u crnim ogrtačima, pred crnom pozadinom.

"Vladar obaju svetih mjesta i krunidbeni princ izražavaju saučešće porodici Džamala Kašogija“, naslov je članka u saudijskim novinama "Al Rijad". Kralj i princ su telefonom razgovarali sa sinom pokojnika, navodi se dalje u članku, a on je "srdačno" zahvalio za izraze saučešća.

Ograničavanje štete u slučaju ubistva Džamala Kašogija medijski je u punom jeku. Izražavanje saučešća državnih lidera porodicama žrtve suština je nacionalne kampanje koju prate brojni komentari. Svi redom defanzivni.

Službama bezbjednosti dogodila se greška, piše u novinama "Al Rijad". Za tu grešku se ne izvinjavaju niti pokušavaju da je opravdaju.

"Ali želimo da ukažemo na to da je naše mudro rukovodstvo pokazalo hrabrost i volju da bude transparentno time što je objavilo pojedinosti događaja i prije nego su turske vlasti izdale zvanično saopštenje. Slučaj će biti predat saudijskom sudu, a prema optuženima će se postupati u skladu sa zakonom", navodi se u članku.

Saudijska Arabija i njeni "neprijatelji"

Novine "Al Rijad" uvjerene su u to da će nakon toga splasnuti ogromna medijska pažnja. Od početka se znalo, pišu novine, da će za "brojne neprijatelje" Kraljevstva slučaj Kašogi biti "dar s neba".

"Oni neće prestati da viču i nariču, sve dok ih neko bude slušao". To je njihova agenda i zato je, dodaje se u komentaru, jedno bitno: međunarodnoj javnosti predstaviti istinu – barem onima koji hoće da je čuju.

Tekstovi kao taj u "Al Rijadu" tipični su za saudijske novine, kaže Ginter Mejer, direktor Centra za istraživanje arapskog svijeta pri univerzitetu u Majncu.

"Na taj način Mohameda bin Salmana štite od paljbe. Predstavlja se da postoje neki tamo navodni krivci, a Bin Salman, izražavanjem saučešća, stavlja do znanja da on s tim slučajem nema ništa. To je uobičajeno u medijima u Saudijskoj Arabiji“, kaže Mejer za DW.

Optužbe iz Katara

Van saudijskih granica, recimo u emiratu Kataru, stvari izgledaju potpuno drugačije. U novinama "Al arabu al džadid", povezanim s "Al džazirom", iznose teške optužbe na račun krunidbenog princa i njegovih saradnika. Priznajući da je Kašogi umro u konzulatu Saudijska Arabija pokušava da sačuva obraz, ocjenjuje se u katarskim novinama.

"Na taj način, međutim, saudijska vlada doživljava potpuni neuspjeh. Ona ne može da sakrije da su princ Salman i njegovi sljedbenici odlučili da ućutkaju svaki glas koji govori drugačije od njih – otmicom, hapšenjem, masakriranjem ili ubistvom.“

Za takav razvoj događaja su, prema mišljenju novinara "Al arabi al džadid" krivi američki predsjednik Donald Tramp i njegov zet Džared Kušner. Njih dvojica su se hvalili da su s princom Salmanom u Rijadu "postavili svog čovjeka".

"Sada u Saudijskoj Arabiji pod princom Salmanom vlada grupa mladih ljudi koja čini sve kako bi svoje protivnike ućutkala".

Mediji koje finansira Katar, naročito TV-stanica "Al džazira", a koja je veoma gledana u arapskom svijetu, ne ostavljaju nikakve sumnje, kaže Ginter Mejer.

"Ta afera je u svim vijestima bila top-tema. Iscrpno se prenose i kritike zapadnog svijeta, a sa posebnom pažnjom prati se rasprava u SAD. Tramp se, istina, drži uzdržano, ali članovi Senata i Predstavničkog doma vrše snažan pritisak na predsjednika. Ti glasovi, kao i turski, stalno se mogu čuti.“

U arapskom svijetu nema slobode medija

Način izvještavanja obeju strana pokazuje prije svega jedno, kaže Mejer:

"U znatnom dijelu arapskih država nema slobode medija. Nema više medija koji pišu protiv autoritarnih vladara ili kritikuju njihovo ponašanje. Ako se neko usudi da to uradi, završiće u zatvoru, ako prije toga na vrijeme nije pobjegao u inostranstvo. O slobodi medija u tim zemljama ne može se govoriti. Mediji imaju prije svega jedan zadatak", kaže Mejer:

"Oni su tu da hvale i opravdavaju postupke vladara u svojoj zemlji".

Već nedjeljama se arapski mediji takmiče oko primata u tumačenju slučaja Kašogi. U centru tog sukoba je pitanje krivice ili nedužnosti princa Mohameda bin Salmana. Dva tabora dijeli nepremostiva granica: mediji koji smatraju da je Salman kriv, jer je u najmanju ruku znao za planove o likvidaciji Kašogija bez izuzetka su mediji iz zemalja koje su u lošim odnosima sa Saudijskom Arabijom. S druge strane, oni koji brane princa su iz zemalja koje imaju dobre odnose sa tom zemljom.

Nekorektnost na objema stranama

Stručnjak za medije Hafez al Mirazi, koji je radio i za katarsku „Al džaziru“, ali i za Saudijcima sklonu „Al Arabiju“, distancira se od obeju strana kad se radi o slučaju Kašogi.

"’Al džazira’ nije korektna u izvještavanju, jer ne otkriva svoje političke motive. S druge strane, ’Al Arabija’ svojim gledaocima zamagljuje činjenice“, kaže Al Mirazi za DW.

Slično stvari vidi i Našat al Akaš, stručnjak za medije na univerzitetu Bir Zajt u Ramali. „Al džazira“ o slučaju Kašogi ne izvještava nepristrano – ta TV-stanica želi da izravna svoje „političke račune“ sa Saudijskom Arabijom. Ali to nije put ka objektivnosti. U svakom slučaju, izvještavanje katarske televizije ipak je pouzdanije od izvještavanja njene konkurencije iz Saudijske Arabije, ocjenjuje Al Akaš za DW.

Sve u svemu, zaključuje Ginter Mejer, i saudijski i katarski mediji slijede kurs svoje vlade.

"Neki mediji možda imaju sedište u Londonu, ali to nema uticaja na njihovo političko usmjerenje. Presudno je to ko ih finansira. Oni i u Londonu slijede naredbe iz Rijada ili iz Dohe".

