Mej: Velika vjerovatnoća da je Rusija odgovorna za trovanje špijuna

Britanska premijerka Tereza Mej izjavila je danas da je bivši ruski dvostruki agent Sergej Skripalj bio izložen vojnom nervnom agensu kakav proizvodi Rusija i da je postoji "velika vjerovatnoća" da je Rusija odgovorna za trovanje.



Mej je u rekla u britanskom Parlamentu da je ambasador Rusije pozvan da objasni kako je došlo do toga da je ruski nervi agens upotrijebljen protiv bivšeg špijuna koji je u Rusiji osuđen za špijuniranje u korist Velike Britanije.



Britanska premijerka je rekla da je hemikalija upotrijebljena u napadu identifikovana kao dio grupe nervnih agenasa poznate kao "novičok", prenio je BBC.



Ona je rekla da je ruski ambasador u Londonu pozvan da objasni da li je trovanje "direktna akcija ruske države" ili posljedica "gubitka kontrole" nad zalihama nervnih agenasa.



"Ako ne bude kredibilnog odgovora, zaključićemo da se ova akcija svodi na nezakonitu upotrebu sile ruske države protiv Velike Britanije", rekla je Mej.



Mej je rekla da je ministar spoljnih poslova Boris Džonson rekao ambasadoru Rusije da Moskva mora "odmah da obezbijedi puno i kompletno otkrivanje" programa "novičok" Organizaciji za zabranu hemijskog oružja.



Skripalj i njegova ćerka su u kritičnom stanju poslije trovanja nervnim agensom prošle nedjelje u engleskom gradu Solsberiju.



Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas da Velika Britanija treba da ustanovi šta se desilo bivšem ruskom dvostrukom agentu prije no što Rusiju optuži za njegovo trovanje.



"Prvo tamo treba da dođete do kraja te stvari, i onda možemo da razgovaramo o tome", rekao je Putin na jugu Rusije na pitanje BBC novinara da li je Moskva odgovorna za trovanje, prenio je Tass.



Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov rekao je novinarima da je Skripalj radio za britansku službu i da je otrovan na britanskoj teritoriji i da stoga to "nema ništa s Rusijom, a kamoli s ruskim rukovodstvom".



Sergej Skripalj je u Rusiji 2006. godine zbog špijunaže za britansku obavještajnu agenciju MI6 osuđen na 13 godina zatvora, a oslobođen je u razmjeni špijuna 2013. godine.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)