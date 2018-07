Mekejn: Tramp napadom na Crnu Goru ide Putinu "na vodu"

Američki senator Džon Mekejn osudio je danas izjavu predsjednika Donalda Trampa o "agresivnoj" Crnoj Gori.

Američki predsjednik je ranije kazao u intervjuu za Fox news, da su ljudi u Crnoj Gori veoma snažni, ali veoma agresivni i da bi ispoljavanje te agresivnosti moglo da dovede do III svjetskog rata.

"Narod Crne Gore se hrabro suprostavio pritisku koji je trpio od Rusije Vladimira Putina, kako bi prigrlio demokratiju. Senat je glasao sa 97:2 kao podršku ulaska Crne Gore u NATO. Napadom na Crnu Goru, i dovodeći javno u pitanje našu obligaciju u NATO savezu, predsjednik "ide na vodu" Vladimiru Putinu," napisao je on na svom Tviter nalogu Mekejn.

The people of #Montenegro boldly withstood pressure from #Putin’s Russia to embrace democracy. The Senate voted 97-2 supporting its accession to #NATO. By attacking Montenegro & questioning our obligations under NATO, the President is playing right into Putin’s hands.