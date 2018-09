Meksiko: Pronađena tijela 166 ljudi u 32 grobnice

Meksički istražitelji pronašli su tijela 166 ljudi u 32 grobnice u državi Verakruz, saopštilo je tužilaštvo.

Državni tužilac Horhe Vinkler rekao je na konferenciji za novinare da su istražitelji pronašli tijela u 32 grobnice u centralnom dijelu te meksičke države nakon dojave 8. avgusta koju je uputila nepoznata osoba, prenosi Tanjug.

Država Verakruz je već duže vrijeme poprište je nasilja i zločina i važna je ruta za krijumčarenje narkotika prema granici sa SAD.

