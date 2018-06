Melanija Tramp ponovo ide na američko-meksičku granicu

Prva dama SAD Melanija Tramp ponovo će posjetiti južnu granicu te države, nedjelju dana nakon odlaska u posjetu djeci migranata na granici s Meksikom, prenijeli su danas američki mediji.



Najavljeno je da će Melanija Tramp danas posjetiti imigracione centre u kojima su smješteni migranti koji su prešli američko-meksičku granicu, ali nijesu saopšteni detalji posjete, navela je agencija AP.



Melanija Tramp je prije nedjelju dana avionom otputovala za Mekalen u Teksasu, u nenajavljenu posjetu centru za djecu migrante, u maslinastoj jakni, iz lanca Zara, s natpisom na leđima "Mene je baš briga, a vas" (I really don't care, do u?), što je zaprepastilo javnost.



Portparolka prve dame Stefani Grišam rekla je da nema skrivene poruke, a američki predsjednik Donald Tramp je naveo na Tviteru da je njegova supruga "željela da pošalje poruku medijima" i "lažnim vijestima".



Prva dama je otišla na granicu s Meksikom u nenajavljenu posjetu djeci imigranata, u jeku polemike oko američke politike razdvajanja djece od roditelja ilegalnih imigranata.



Američki predsjednik je poslije lavine kritika izdao ukaz kojim se okončava to kontroverzno razdvajanje djece. Tramp je priznao da je njegova supruga Melanija odigrala ulogu u njegovoj promjeni stava.

