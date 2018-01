Mikrofon "zaćutao", Vučić: Šta da radite, to nije japanska tehnika

Šta da radite, to nije japanska tehnika, prokomentarisao je Aleksandar Vučić činjenicu da je na početku pres konferencije sa japanskim premijerom Šinzoom Abeom mikrofon "zaćutao", prenosi Tanjug.

Naime, kad je nameravao da se obrati prisutnim novinarima, Vučić je ustanovio da mikrofon ne radi, da bi prisutno tehničko osoblje u Palati Srbija nekoliko puta nastojali da ga osposobe, ispred strpljivih Vučića i Abea.

"Šta da radite, to nije japanska tehnika", primijetio je Vučić, a zatim dodao: "Dajte mi taj što radi", da bi mu dodali mikrofon, koji je bio namijenjen njegovoj saradnici Suzani Vasiljević i predsjednik je započeo obraćanje.

Obraćanje novinarima srpskog predsjednika i japanskog premijera odvijao se uz pomoć dvoje prevodilaca, a ženu koja je prevodila sa srpskog na japanski predsjednik Vučić je u jednom trenutku ispravio, jer je pomenula Jugoslaviju, u kontekstu podsjećanja na svojevremene riječi srpskog poslanika u Londonu.

Vučić je, naime, želio da japanskom premijeru, ali i novinarima ispriča šta je japanski ambasador u Londonu 1912. rekao srpskom ambasadoru, Jovanu M. Jovanoviću, a o cemu je izviješten i tadašnji velikan srpske politike Nikola Pašić.

Dokumenta o tome su, inače, domaćini danas pokazali japanskom premijeru, a dio te poruke japanskog ambasadora iz 1912. Vučić je pročitao na pres konferenciji.

Prevodeći njegove riječi prevodilac (Mina) je pomenula poslanika Jugoslavije, na šta je Vučić primijetio:

"Nije tada, Mina, bila Jugoslavija, to je bio srpski poslanik u Londonu", te dodao: "Jugoslavija je malo kasnije napravljena, prvo šest godina kasnije Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, a onda i devet godina kasnije Kraljevina Jugoslavija..."

Inače, riječi japanskog ambasadora u Londonu 1912. bile su sljedeće: "Kao Japanac, pratio sam uspjehe srpske vojske i radovao sam se tim uspesima. Jedan mali narod, koji je nekoliko stotina godina očuvao svoju otpornu snagu i u datom trenutku pobedio svog vekovnog tlačioca, morao je imati japanske simpatije. Radili ste i spremali se za to Srbi i to je dobro. Sad hoće da vam oduzmu jedan deo od onog što ste ratom dobili. To nije pravo, ali budite umireni, pažljivi i strpljivi". Još je poručio: "Ne dajte maha militarizmu, nemojte odmah udariti u velike izdatke i bežite od manije 'velike časti'. I, još jednu stvar - uzdajte se, Srbi, u sebe najviše".

"Mi se uzdamo u sebe, ali i u naše prijatelje i hvala vam na poskjeti...", rekao je Vučić.

Premijer Japana Šinzo Abe je u zvaničnoj posjeti Srbiji.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (5 glasova)