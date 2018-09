Mjanmar: Dobio sedam godina zatvora jer je na Fejsbuku kritikovao Aung San Su Ći

Nekadašnji politički komentator blizak mjanmarskoj vojnoj hunti osuđen je na sedam godina zatvora jer je na Fejsbuku kritikovao liderku zemlje Aung San Su Ći, saopštio je danas sud.

Ngar Min Sve je juče proglašen krivim za "pobunu" jer je pisao "uvredljive poruke protiv državne savjetnice Aung San Su Ći i davao ljudima pogrešne predstave o njoj", rekao je protparol tužilaštva.

Sve je u vrijeme vladavine vojne hunte pisao za državni list Global nju lajt of Mjanmar (Global New Light of Myanmar) i već godinama je poznat po stavovima protiv Su Ći, nekadašnje disidentkinje koja je od 2016. na vlasti.

On je 2014. osudio to što je tadašnji predsjednik SAD Barak Obama tokom posjete zagrlio Su Ći, rekavši da je to napad na mjanmarsku kulturu.

"Obama je dolazio dva puta. Donald Tramp još uvijek nije. Očekujte poljubac... Dođite prije 2020.", pisao je Sve. Dominacija partije Su Ći bi mogla biti ugrožena na izborima 2020, a analitičari smatraju da bi partija bivših lidera hunte mogla da napravi iznenađenje.

Trenutna afera se dešava u vrijeme kada je Su Ći na meti kritika zbog krize oko muslimanske manjine Rohindža, koju su UN nazvale genocidom.

Su Ći je prošle nedjelje u Hanoju pravdala zatvaranje dva novinara Rojtersa koji su istraživali jedan masakr Rohindža.

